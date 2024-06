Kino, Mond & Sterne startet am 6. Juni in seine 30. Open-Air Kino-Saison

Diesen Donnerstag startet Kino, Mond & Sterne, das älteste Open-Air-Kino Münchens, in seine 30. Saison. Nach drei Jahrzehnten ist das Kino im Westpark beinahe zu einer Institution geworden und aus dem Münchner Kulturkalender nicht mehr wegzudenken. Unter dem Motto „die besten Nächte des Jahres“ bietet Kino, Mond & Sterne seit nunmehr 30 Sommern eine fein ausgewogene Filmauswahl vor einzigartiger Kulisse. Viel wichtiger ist jedoch, dass das Amphitheater am Westsee jedes Jahr wieder zu einem Ort wird, der Menschen zusammenbringt – und das in diesem Sommer 99 Nächte lang, bis zum 14. September.

„Auch wenn unser Herz für die große Leinwand schlägt, ist Kino unter freiem Himmel für uns nicht einfach nur, gute Filme anzusehen. Abend für Abend kommen unsere Besucher lange bevor der Film überhaupt anfängt, um bei Picknick-Atmosphäre ein sehr besonderes Gemeinschaftsgefühl zu erleben. Alle sind gleich, alle rücken zusammen und genießen gemeinsam den Kinoabend. Ein Spirit, den wir gerne weit über den Westpark hinaustragen möchten“, so Peter Mopils, Gründer und Veranstalter von Kino, Mond & Sterne.

Eine Highlight-Auswahl für die kommenden Wochen:

Do., 6.6. Eröffnung mit dem erfolgreichsten deutschen Film des vergangenen Jahres: CHANTAL IM MÄRCHENLAND

Mo., 10.6. EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 23/24 (OmU)

Di., 11.6. Surf Film Nacht mit SURF ON, EUROPE! (OmU)

Mo., 17.6. INT. OCEAN FILM TOUR, VOL. 10

Di., 18.6. + Mi., 26.6. STRAIGHT OUTTA GIASING – DIE GESCHICHTE VOM GIESINGER BRÄU inkl. Filmteam vor Ort

Mi., 19.6. ALL OF US STRANGERS; Kino, Mond & Sterne feiert den CSD

Gewinnspiel – Goldenes Ticket zu gewinnen!

Geheimtipp München und Kino, Mond & Sterne verlosen freien Eintritt für die ganze Saison 2024.

Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 5. Juni um 12.00 Uhr, verlost wird unter allen Likes & Comments: https://www.instagram.com/kinomondundsterne

Tickets unter www.kino-mond-sterne.de und an den Kino Mond & Sterne-Vorverkaufsstellen

Spielplan für Juni 2024

Do. 06.06. Eröffnungsfilm. Chantal im Märchenland Fr. 07.06. Girl You Know It’s True Sa. 08.06. Barbie So. 09.06. Eine Million Minuten Mo. 10.06. European Outdoor Film Tour 23/24 (OmU) Di. 11.06. Surf Film Nacht. Surf on, Europe! (OmU) Mi. 12.06. Oh la la – Wer ahnt denn sowas? Do. 13.06. The Fall Guy Fr. 14.06. Spielfrei. Sa. 15.06. Rehragout-Rendezvous So. 16.06. Back to Black Mo. 17.06. Int. Ocean Film Tour Vol.10 (OmU) Di. 18.06. Filmteam vor Ort. Straight Outta Giasing – Die Geschichte vom Giesinger Bräu Mi. 19.06. PrideWeeks. All of Us Strangers Do. 20.06. Andrea lässt sich scheiden Fr. 21.06. Poor Things Sa. 22.06. Mamma Mia! So. 23.06. Spielfrei. Mo. 24.06. European Outdoor Film Tour 23/24 (OmU) Di. 25.06. Civil War Mi. 26.06. Filmteam vor Ort. Straight Outta Giasing – Die Geschichte vom Giesinger Bräu Do. 27.06. Morgen ist auch noch ein Tag Fr. 28.06. Dune: Part Two Sa. 29.06. tba.

Ausblick

Vom 30.06. bis 07.07.2024 ist wieder das Filmfest München zu Gast bei Kino, Mond & Sterne.

Allgemeines

Kino, Mond & Sterne-Vorverkaufsstellen sind:

– KRIST TICKET am Marienplatz 1. UG,

– Mobile Service Point Karlsplatz / Stachus im 2. UG

– Callshop Ostbahnhof, Orleansplatz 11

– Restkarten sind täglich ab 20.00 Uhr an der Abendkasse vor Ort erhältlich.