Kirchturm verliert Blechteile – Unergiesing

Lose Blechteile haben heute einen Einsatz für ein Großgerät der Feuerwehr in Untergiesing verursacht. Bereits vor einigen Tagen lag ein Blechteil am Boden vor der Pfarrkirche St. Helena in der Fromundstraße. Es dauerte bis heute Vormittag, bis klar war, woher dieses Teil stammt. Es war ein Teil der Eindachung des Kirchturms. Von unten war auf rund 42 Metern Höhe zu sehen, dass auch die anderen Blechteile lose waren.

Allerdings gibt es auf das Dach des Turms keinen Zugang. Daher suchte die Kirchenverwaltung eine Fachfirma, zur Behebung des Schadens. Leider konnte niemand in der Kürze der Zeit kommen. Nach der ersten Einschätzung hätte ein Bereich rund um den Kirchturm von 50 Metern abgesperrt werden müssen, damit niemand verletzt werden würde, wenn die losten teile herunterfallen. Dies hätte eine Vollsperrung der Fromundstraße und eines angrenzenden Kindergartens bedeutet.

Daher wendete sich die Kirchenverwaltung an die Feuerwehr München. In Abwägung aller gefahren entschied der Einsatzleiter, die losen Bedachungsteile zu sichern.

Da eine Drehleiter nicht diese Höhe erreichen kann, wurde der Hubsteiger zur Einsatzstelle geschickt, da er mit einer Einsatzhöhe von 50 Metern an das Dach heranreichen konnte.

An Ort und Stelle begutachteten die Einsatzkräfte die Teile des Daches und entschieden sich für die Fixierung der angrenzenden Teile, da diese noch fest mit dem restlichen Dach verbunden waren. Im weiteren Verlauf wird eine Fachfirma die Schäden an dem Dach beseitigen.

Für die Einsatzdauer des Hubsteigers war die Fromundstraße komplett gesperrt.