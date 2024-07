Klassik am Odeonsplatz 2024: Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter und die Wagner-Sänger:innen Anja Kampe und Michael Volle geben ihre Debüts

Eröffnet wird Klassik am Odeonsplatz am 12. Juli 2024 mit Chefdirigent Sir Simon

Rattle am Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Mit Anja Kampe

und Michael Volle sind zwei der besten Wagner-Interpret:innen unserer Zeit zu Gast.

Dargeboten wird eine mitreißende Auslese aus Richard Wagners „Die Walküre“:

„Walkürenritt“ und das Finale des dritten Aktes. Zudem erklingt die Symphonie Nr. 2 DDur von Johannes Brahms.

Zwei weitere aufregende Debüts stehen am 13. Juli 2024 an: Der israelische Dirigent

Lahav Shani leitet als designierter Chefdirigent die Münchner Philharmoniker. Damit

gibt er nicht nur seinen Einstand bei Klassik am Odeonsplatz, sondern lässt auch einen

Blick in die Zukunft erhaschen: Er übernimmt ab der Saison 2026/27 die Leitung des

Orchesters. Solistin ist die Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter, die ebenfalls zum ersten

Mal bei dem Klassik-Event zu erleben ist. Das Programm wird noch bekannt gegeben.

Klassische Musik in einzigartiger Atmosphäre, hochkarätig besetzt, auf einem der

prachtvollsten Plätze Europas begründen die Erfolgsgeschichte von Klassik am

Odeonsplatz. Seit seiner Entstehung im Jahr 2000 ist das Open-Air zum größten

Ereignis vor Ort und einem Publikumsmagneten geworden, der jedes Jahr 16.000

Musikfans aus aller Welt anzieht, darunter zahlreiche Politiker:innen und

Persönlichkeiten. Immer neue Reichweiten-Rekorde der vielen (Live-)Ausstrahlungen

verankern es als TV-Ereignis zur Primetime. Die Veranstalter bedanken sich bei den

