Kleines Küken im Untergrund

Zu einem tierischen Einsatz ist es am Freitagnachmittag in der Königinstraße gekommen. Eine aufmerksame Fußgängerin hatte beobachtet, wie ein kleines Küken in einen Gully gefallen ist und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten zwar den kleinen Vogel lokalisieren aber wegen einem geparkten Fahrzeug war es vorerst unmöglich ihn aus seiner Not zu befreien. Der von der Polizei bereits ermittelte Fahrzeughalter konnte nicht erreicht werden deshalb blieb der Besatzung des Kleinalarmfahrzeugs nichts anderes übrig als ein Löschfahrzeug mit Hebekissen nachzufordern. So konnten die Einsatzkräfte den geparkten PKW anheben, den Gullydeckel öffnen und das Küken aus seiner beengten Lage befreien.

Durch den Hebevorgang wurde auch die Alarmanlage des geparkten Fahrzeugs ausgelöst und lockte dadurch einige Zuschauer aus einem nahe gelegenen Cafe an.

Um das weitere Wohlergehen des Vogels kümmert sich nun eine Polizistin, die im privaten Bereich Erfahrung mit der Aufzucht von Kleinvögeln hat.