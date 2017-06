Körperverletzung am Rosenheimer Platz – Bundespolizei sucht nach Tatverdächtigem

S-Bahn Haltepunkt Rosenheimer Platz – Die Münchner Bundespolizei ermittelt in einem Fall, der sich am Freitagabend, den 17. Februar 2017 ereignet hat. Ein 34-Jähriger wurde am Münchner S-Bahn Haltepunkt Rosenheimer Platz von einem bisher unbekannten Mann geschlagen. Nun sucht die Bundespolizei nach Personen, die Angaben zum Tatverdächtigen oder zum Sachverhalt machen können. Der Tatverdächtige hatte die S3 Richtung Holzkirchen, in der sich der spätere Geschädigte bereits aufhielt, um 22:47 Uhr am Haltepunkt Isartor betreten.

Beide Personen fuhren in der S-Bahn bis zum Haltepunkt Rosenheimer Platz und stiegen dort aus. Gegen 22:50 Uhr fuhr der Geschädigte aus München vom S-Bahnsteig mit der Rolltreppe nach oben ins Zwischengeschoss. Hierbei stand der Tatverdächtige vor ihm auf der Rolltreppe. Oben angekommen sprach der Geschädigte den Tatverdächtigen an. Daraufhin drehte sich dieser um und schlug dem Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser nach hinten umkippte und bewusstlos zu Boden fiel.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

– männlich

– ca. 45 – 50 Jahre alt

– ca. 175 – 185 cm groß / schlank – sportlich

– Brillenträger.

Er war bekleidet mit:

– beige-melierte Tweed-Ballonmütze (siehe auch anhängendes Vergleichsbild zur Verdeutlichung)

– auffällig roter Jacke, schwarzem Schal, schwarzer Hose, schwarzen Schuhen

und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Wer kennt den auf den Bildern abgebildeten Tatverdächtigen? Wer kann Angaben zu dem Gesuchten machen? Wer war am Freitag, 17. Februar 2017 gegen 22:50 Uhr zum Tatzeitpunkt am Rosenheimer Platz unterwegs und kann Angaben zum Sachverhalt machen? Sachdienliche Hinweise erbittet sich die Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/515550-111.