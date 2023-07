Kultusminister Michael Piazolo, Europaministerin Melanie Huml und Schauspielerin Uschi Glas verteilen gesundes Frühstück

Verein brotZeit stellt mithilfe von ehrenamtlich engagierten Senioren vor Unterrichtsbeginn eine ausgewogene Mahlzeit für sozial benachteiligte Kinder an Grund- und Förderschulen bereit.

Gemeinsam mit Schauspielerin Uschi Glas und Europaministerin Melanie Huml hat Kultusminister Michael Piazolo heute an der Grund- und Mittelschule an der Weilerstraße 1 in München vor Beginn des Unterrichts ein gesundes Frühstück an Schülerinnen und Schüler verteilt. Organisiert wird dieses vom Verein brotZeit, der das Ziel verfolgt, sozial benachteiligten Kindern an Grund- und Förderschulen morgens eine ausgewogene Mahlzeit zur Verfügung zu stellen.

Kultusminister Michael Piazolo: „Kinder sollen mit einem guten und gesunden Frühstück in den Tag starten. Das ist wichtig, um fit für die Schule zu sein, sich konzentrieren und gut lernen zu können. Der Verein brotZeit e.V. sorgt tagtäglich dafür, dass vor allem Kinder aus Familien mit geringerem Einkommen an vielen bayerischen Grund- und Förderschulen ein ausgewogenes Frühstück bekommen. Die Staatsregierung unterstützt dieses herausragende Engagement schon seit Jahren. Ich danke vor allem der Initiatorin Uschi Glas, allen im Verein Mitwirkenden und den an den Schulen beteiligten Seniorinnen und Senioren für ihr außerordentliches Engagement.“

Der Verein brotZeit e.V. wurde 2009 auf Initiative der Schauspielerin Uschi Glas gegründet – mit dem Ziel, ein ausgewogenes Frühstück für sozial benachteiligte Kinder an Grund- und Förderschulen bereitzustellen. Bisher wurden rund 14,3 Millionen Frühstücksmahlzeiten von mehr als 1.900 ehrenamtlich engagierten Seniorinnen und Senioren ausgeteilt. Die Staatsregierung unterstützt den Verein seit dem Schuljahr 2018/2019 jährlich mit 500.000 Euro.