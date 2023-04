„Lachen verbindet!“ – Aktionstag des Dachverbands Clowns – 7. Mai 2023 Biergarten am Chinesischen Turm

Am 7. Mai 2023 wird weltweit der Tag des Lachens gefeiert – Wer wären da die Spezialisten, wenn nicht die Klinikclowns, die mit ihrem unverwechselbaren Charme denjenigen ein Lachen ins Gesicht zaubern, die das gerade besonders brauchen – kranken und pflegebedürftigen Menschen.

„Lachen verbindet!“ – Aktionstag des Dachverbands Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V., am Weltlachtag, 7. Mai 2023, 12.00 bis 17.00, in München, im Biergarten am Chinesischen Turm

Deshalb veranstalten die Klinikclowns vom Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V. ihren diesjährigen Aktionstag am Weltlachtag unter dem Motto „Lachen verbindet!“. Sie zeigen mit bunten, fröhlichen Aktionen, wie sie bei ihren „Clownsvisiten“ in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen für Freude sorgen, und informieren über ihre Arbeit im Dachverband. www.dachverband-clowns.de