Laim: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, 11.01.2023, gegen 19:15 Uhr, kehrte eine 55-jährige Frau mit Wohnsitz in München und deren Ehemann nach einem Urlaub in ihr Einfamilienhaus zurück.

Am nächsten Morgen stellten sie im Obergeschoss des Hauses fest, dass die dortigen Zimmer anscheinend durchsucht worden waren. Im Anschluss stellten sie fest, dass sich im Dachgeschoss ein beschädigtes Dachflächenfenster befand. Zudem sei die Balkontür offen gestanden.

Nach momentanem Ermittlungsstand stiegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Dach des Anwesens und verschafften sich über das Dachflächenfenster gewaltsam Zutritt. Der oder die Täter entwendeten Schmuck und Armbanduhren.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum vom Montag, 09.01.2023 bis Mittwoch,11.01.2023, im Bereich der Rechpacherstraße und Agricolastraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.