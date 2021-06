Laim: Festnahme eines Tatverdächtigen nach Manipulation an Geldausgabeautomat

Durch eine zivile Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 41 (Laim) wurde am letzten

Wochenende an einem Geldausgabeautomat in der Gotthardstraße eine Manipulation

festgestellt.

Am Sonntag, 30.05.2021, gegen 20:35 Uhr, konnte eine männliche Person dabei

beobachtet werden, wie sie die Bankfiliale in der Gotthardstraße betrat und sich

zielgerichtet zu dem manipulierten Geldausgabeautomat begab. Als die männliche Person

kurze Zeit später die Bankfiliale wieder verließ, führte sie technische Gegenstände, die im

Kontext mit der Manipulation stehen, mit sich. Daraufhin wurde der Tatverdächtige durch

die Polizeibeamten vor Ort festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um

einen 51-jährigen Bulgaren mit unbekanntem Wohnsitz.

Im Rahmen der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen gegen den 51-Jährigen wurde

unter anderem eine Durchsuchung eines Hotelzimmers in Thüringen veranlasst. In dem

Hotelzimmer konnten unter anderem eine Liste mit Bankadressen und mit Standorten von

verschiedenen Geldausgabeautomaten sowie weiteres technisches Gerät zur

Manipulation von Geldausgabeautomaten sichergestellt werden. Darüber hinaus wurde

bei dem Tatverdächtigen Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro sichergestellt.

Nachdem der Tatverdächtige zunächst in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München

überstellt wurde, beantragte die Staatsanwaltschaft München I am Montag, 31.05.2021,

Haftbefehl wegen des Gebrauchs falscher Zahlungskarten mit Garantiefunktion,

Vorbereitung der Fälschung von Geld und wegen dem Nachmachen, Verfälschen und

Überlassung falscher Zahlungskarten mit Garantiefunktion, beim zuständigen Amtsgericht

München. Durch den zuständigen Haftrichter wurde am 31.05.2021 Haftbefehl gegen den

51-jährigen Bulgaren erlassen.