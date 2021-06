Laim: Renitenter Dieb hält Polizei auf Trab

Am Mittwoch, 09.06.2021, gegen 15:35 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung in ein

Drogeriegeschäft im Bereich der Fürstenrieder Straße gerufen. Hier hatte ein 17-Jähriger

mit Wohnsitz in München eine Sonnenbrille und Kopfschmuck von geringem Wert

entwendet und sich im Anschluss gegenüber der Ladendetektivin, einer 50-Jährigen aus

München, unkooperativ gezeigt. Insbesondere versuchte er zu fliehen und versuchte sich

ihres Festhalteversuches durch Gewalteinwirkung zu entziehen.

Hierbei wurde die Ladendetektivin leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht

notwendig.

Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der 17-Jährige in das Marktbüro gebracht, wo er

einen der entwendeten Gegenstände beschädigte.

Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurde er wegen des Verdachts der räuberischen

Erpressung, der fahrlässigen Körperverletzung und des Verdachts der Sachbeschädigung

angezeigt.

Weiter wurde der 17-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen und für weitere

Maßnahmen nach draußen vor das Geschäft gebracht.

Hier befanden sich Freunde des Tatverdächtigen, welche sich mit ihm solidarisierten und

so unmittelbar die eingesetzten Beamten verbal angingen und die Maßnahmen störten.

Erteilten Platzverweis kamen sie nicht nach, so dass eine Durchsetzung des

Platzverweises nur durch eine Ingewahrsamnahme durchführbar war.

Zur Unterstützung waren hierfür über 20 Polizeibeamte erforderlich. Zwei der

solidarisierenden Personen, ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger (beide mit Wohnsitz in

München) leisteten beim Verbringen in das Polizeifahrzeug Widerstand. Zudem beleidigte

der 16-Jährige eine anwesende Polizeibeamtin.

Ein dritter Anwesender der Jugendgruppierung, ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München,

griff die eingesetzten Polizeibeamten bei der Verbringung der beiden anderen Personen

zum Streifenfahrzeug tätlich an, in dem er diese schubste. Nur durch die Anwendung von

unmittelbarem Zwang konnten weitere Angriffe verhindert werden.

Die drei Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung angezeigt. Sie

wurden vorläufig festgenommen.

Alle vier Tatverdächtigen befinden sich derzeit in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums

München. Über weitere freiheitsentziehende Maßnahmen wird im Laufe des Tages ein

Haftrichter entscheiden.

Das Kommissariat 23 hat die Ermittlungen übernommen.