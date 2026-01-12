Landshuter Allee: Beschilderung für Tempo 50 ab Dienstag

Ab Dienstag dieser Woche wird die Beschilderung an der Landshuter Allee geändert und die zulässige Höchstgeschwindigkeit wieder auf Tempo 50 angehoben. Grundlage hierfür sind die gesunkenen Stickstoffdioxidwerte an der Messstelle sowie eine gutachterliche Prognose, nach der die gesetzlichen Grenzwerte auch im Jahr 2026 auch bei Tempo 50 unterschritten werden. Vor diesem Hintergrund hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter die Aufhebung der bisherigen Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 angeordnet.

