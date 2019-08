Langham Hotels & Resorts eröffnet in München-Nymphenburg seine erste privat geführte Residenz

Vorhang auf für Münchens exklusivste Luxus-Unterkunft: Die Langham Hospitality Group öffnet im Winter 2019 die Türen der The Langham Residenz Nymphenburg. Gelegen am Kopf des fast 200 Hektar großen, herrschaftlichen Parks des Schloss Nymphenburg, ermöglicht sie Gästen nicht nur in die königlich bayerische Geschichte einzutauchen – sondern erstmalig das Privileg zu erfahren, das altehrwürdige Königshaus aus dem 18. Jahrhundert in exklusiver Privatsphäre hautnah zu erleben.

Residieren in königlichem Ambiente

Mit einem einmaligen Blick auf das Schloss Nymphenburg und seine traumhaften Gärten verbergen sich im Inneren der The Langham Residenz Nymphenburg vier edle Schlafzimmer, drei Wohnräume, zwei Weinkeller, sieben Bäder, ein Heimkino sowie ein Essbereich, in dem zwölf Personen Platz finden. Bis zu 100 Gäste können außerdem auf der Terrasse mit Springbrunnen und historischen Skulpturen besondere Anlässe feiern.

Werbung / Anzeige

„Wir freuen uns, unsere Präsenz in Europa künftig zu erweitern und sind froh, ein derart schönes und luxuriöses Zuhause für unsere Marke in München gefunden zu haben“, so Stefan Leser, Vorstandsvorsitzender der Langham Hospitality Group. „The Langham Hotels & Resorts sind eine Verbindung aus Luxus und erstklassigem Service an einzigartigen Orten dieser Welt. The Langham Nymphenburg München spiegelt als royale Residenz die hohen Ansprüche an unser Portfolio wider und gesellt sich zu bereits bestehenden Häusern in Weltmetropolen wie New York, London, Shanghai, Sydney, Melbourne, Hongkong oder Chicago.”

Dekoration mit Liebe zum Detail

Kunstliebhaber werden insbesondere wegen der Zusammenarbeit mit der angrenzenden Porzellan Manufaktur Nymphenburg aufhorchen. Bereits 1747 wurde die Manufaktur gegründet und ist seitdem weltweit für ihr einzigartiges Porzellan bekannt. Nach jahrhundertealter Methode werden hier seit Generationen in akribischer Handarbeit individuelle Kunststücke angefertigt, die auch in der Langham Residenz gewürdigt werden.

Nach Beendigung umfangreicher Renovierungsmaßnahmen im Sommer 2019 wird die dreistöckige, 836 Quadratmeter große Residenz mit einer ganz individuellen Ausstattung inklusive hochwertiger, handgefertigter Dekoration glänzen. Für die Inneneinrichtung sind die ortsansässigen Interior-Designer von Mang Mauritz zuständig. Diese werden ergänzt durch Donghia Mobiliar von Rubelli, Textilien von Jim Thompson, Tapeten von Cole & Son, Küchengeräte von Gaggenau, Badarmaturen von Dornbracht in schimmerndem Kupfer, Gold und Mattschwarz sowie maßgefertigte Betten der Luxusmarke Vispring.

Die Liebe zum Detail wird außerdem in den kunstvoll gestalteten Badezimmern sichtbar, die durch den Einsatz handgefertigter Fließen und Waschbecken der Porzellan Manufaktur Nymphenburg bereits individuelle Kunstobjekte darstellen. Die The Langham Residenz ist dank Porzellan-Kronleuchtern, zahlreichen Lampen sowie einer goldenen Lindsey Adelman Leuchte lichtdurchflutet. Für hochwertigen musikalischen Sound sorgt eine Sennheiser Orpheus-Anlage im Familienzimmer.

Komplettiert wird die Dekoration durch ausgewählte Stücke des Nymphenburger Porzellan-Ateliers. Die wertvollen Figuren sind in Zusammenarbeit mit talentierten Künstlern und renommierten Designern wie Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Christian Lacroix oder Elie Saab entstanden und beinhalten auch die beeindruckenden Porzellanskulpturen „Myth and Legend” von Damien Hirst im Esszimmer, die „Commedia Dell’Arte“ Fashion-Porzellanfigur von Vivienne Westwood sowie Nick Knights künstlerische Interpretation von Supermodel Kate Moss.

Stefan Leser: „Die Eröffnung der Residenz ist der erste Schritt für die weitere Expansion in Europa, welcher es uns ermöglicht, unsere Unternehmensphilosophie in neue Märkte zu tragen und durch schlichte Eleganz den gehobenen Ansprüchen unserer Gäste gerecht zu werden.“

Die Langham Residenz wird zum Sinnbild für hochklassige Gastfreundschaft und den charakterstarken Charme eines luxuriösen Privathauses. Unsere Gäste werden in den Genuss von reichlich Raum für Erholungsmöglichkeiten, Privatsphäre sowie Exklusivität kommen und in königlicher Atmosphäre bei bekannt herausragendem The Langham Service ultimativ entspannen können.“

Weitere Informationen über die Langham Nymphenburg Residenz gibt es unter folgendem Link: www.LanghamHotels.com