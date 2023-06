Lesefüchse e.V. initiiert 15. Lesefest und ist dafür zu Gast im Tierpark Hellabrunn

Am Donnerstag dieser Woche waren die Lesefüchse e.V. zusammen mit zwölf Schulklassen, zahlreichen Ehrenvorlesern und vielen Betreuern zu Gast im Tierpark. An sechs verschiedenen Stationen tauchten die Schüler in viele verschiedene Geschichten rund um Tiere und Abenteuer im Urwald ein. Am Ende des Lesefests gab es für die Schülerinnen und Schüler noch ein Buchpaket für die Klassenbibliothek – eigenes Schmökern ausdrücklich empfohlen.

Lesen gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten, die Menschen erlernen können. Das Lesen ermöglicht, Informationen aufzunehmen, diese zu verstehe und zu verarbeiten. Gleichzeitig erweitert es den Wortschatz, regt die Fantasie an und verbessert das Verständnis von Grammatik und Rechtschreibung. Zu lesen hilft vor allem jungen Menschen dabei, Kreativität und Vorstellungskraft zu entwickeln und sich in andere Welten und Perspektiven versetzen zu können. Grundsätzlich ist das Lesen eine grundlegende Fähigkeit, die Menschen in vielen Aspekten des Lebens unterstützt und dabei hilft, sich individuell weiterzuentwickeln zu können.

Tierpark und Lesefüchse e.V. – Ein gemeinsames Engagement geht weiter

Nach 2006 und 2009 waren die Lesefüchse dieses Jahr zum dritten Mal zu Gast in Hellabrunn und wurden vom Tierpark bei der Organisation und der Durchführung unterstützt. Für Verena Dietl, Bürgermeisterin und Hellabrunner Aufsichtsratsvorsitzende, die die Schirmherrschaft für das diesjährige Lesefest übernommen hat, eine erfolgreiche Zusammenarbeit, welche besonders für junge Menschen sehr wertvoll ist: „Die letzten Jahren waren nicht einfach und vor allem von Kindern und jungen Menschen konnten nur wenige kulturelle Angebote angenommen werden. Umso schöner ist es, dass die Lesefüchse wieder vor Ort in Schulen oder wie heute, an besonderen Orten wie dem Tierpark Kindern Freude am Lesen und am Vorgelesen vermitteln konnten. Erzählungen erweitern den Wortschatz, die Ausdrucksfähigkeit und wecken die Lust, selber zu lesen. Das Engagement der Lesefüchse ist daher von unschätzbarem Wert und ich freue mich, mit dem Tierpark einen ebenso engagierten Partner in puncto Bildung an der Seite des Vereins zu wissen“, so Dietl abschließend.

Als Ehrenvorleser mit dabei war auch Tierparkdirektor und Vorstand Rasem Baban, der im Lesefest eine ideale Ergänzung der wichtigen Bildungsfunktion des Tierparks sieht: „In Hellabrunn haben wir ein klaren Edukationsauftrag – sei es mittels klassischen oder interaktiven Beschilderungen und Lernstationen rund um unsere Tieranlagen, mit unserem digitalen Angebot oder durch die innovative Arbeit der Tierparkschule. Unser erklärtes Ziel der Umweltbildung ist es, die Begeisterung bei großen und kleinen Besuchern zu wecken und alle zu ermutigen, sich selbstständig durch alle Edukationsangebote im Tierpark zu informieren. Für uns ist es daher nur logisch, den Verein der Lesefüchse erneut zu unterstützen und wir freuen uns sehr, sie nun schon mal zum dritten Mal bei uns zusammen mit allen Schulklassen und den Ehrenvorlesern begrüßen zu dürfen“, so Baban weiter.

Stefan Inderst, Vorsitzender des Vereins Lesefüchse e.V., freut sich sehr über die öffentliche Unterstützung und den diesjährigen Veranstaltungsort: “Für die bildungsrelevanten Initiativen unseres Vereins ist die wichtige Förderung der Landeshauptstadt München unerlässlich, damit wir auch weiterhin die Lust am Lesen altersgerechter Literatur bei heranwachsenden Kindern und Jugendlichen zu wecken. Und wenn sich die bereits traditionelle Veranstaltung des Lesefests dann auch noch an einem so vielseitigen und schönen Ort wie dem Münchner Tierpark Hellabrunn abhalten lässt, dann können alle Beteiligten nur gewinnen! Insbesondere wenn man engagierte Ehrenvorlesende wie zum Beispiel Birgit Süß von der Stadtsparkasse München, war auch die bekannte Kinderbuchautorin Margit Auer an seiner Seite weiß.“, so Inderst.

Gemeinsam mit der Polizei München blicken die Lesefüchse e.V. auf eine langjährige Zusammenarbeit zurück. Für Thomas Hampel, Polizeipräsident Münchens ist der Verein Lesefüchse e.V. seit 16 Jahren ein wichtiger Partner. Mit der Aktion „Polizeibeamte lesen vor“ wollen Lesefüchse e.V. und Polizei zusammen, insbesondere das Thema Gewaltprävention direkt zu den Kindern bringen. Hampel dazu: „Vorlesen dient den Polizistinnen und Polizisten dazu, dass Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Aus dem anfänglichen Projekt ist mittlerweile eine dauerhafte Kooperation geworden, die wir heute dank dem Tierpark Hellabrunn an einem ganz besonderen Ort weiterführen konnten. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an die Lesefüchse und den Tierpark für das gemeinsame Engagement“, so Hampel weiter zum Lesefest in Hellabrunn.