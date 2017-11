Let It Be – Das Original Beatles-Tribute vom Londoner West End im Deutschen Theater München

Von Ed Sullivan über Abbey Road bis zum Reunion-Konzert

Die Beatles sind die erfolgreichste Band aller Zeiten, das wohl größte Musikphänomen des 20. Jahrhunderts. Die neue Show von LET IT BE zeigt die unglaubliche Erfolgsgeschichte der Fab Four in einem einzigartigen Live-Erlebnis und lässt die Fans an einem Reunion-Konzert teilhaben, nach dem sie sich schon immer gesehnt haben. Das spektakuläre Tribute wurde bereits von mehr als 2 Millionen Zuschauern gesehen, feierte große Erfolge am Broadway in New York und als erste Beatles-Show überhaupt auch am Londoner West End. Im Herbst 2018 feiert LET IT BE seinen Tourauftakt in München.

Mit der Beatles-Zeitmaschine durch die wilden Sixties

Im ersten Teil der Tribute-Show entführt LET IT BE das Publikum auf eine Reise mit der Beatles-Zeitmaschine in die wilden Sechziger: von ihrem Auftritt in der Ed Sullivan Show bis zu ihrem letzten Studio-Album Abbey Road. In authentischer Live-Atmosphäre werden Songs aus allen Schaffensphasen der Band wie Yesterday, Twist and Shout, She Loves You, Help, Day Tripper, Penny Lane, Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band oder Get Back absolut originalgetreu erlebbar. Auch mit George Martin im Studio aufwändig produzierte und nie bei Konzerten gespielte Titel wie A Day In the Life oder Strawberry Fields Forever werden live auf die Bühne gebracht und gehören zu den besonderen Highlights der Show.

Ein Traum wird wahr: die einmalige Reunion der Fab Four

Im zweiten Teil geht die neue Show einen Schritt weiter und bringt das Reunion-Konzert auf die Bühne, von dem alle Fans schon immer geträumt haben! Anlässlich des 40. Geburtstags von John Lennon am 9. Oktober 1980 vereinigen sich die Fab Four noch einmal auf der Bühne und spielen Beatles-Klassiker wie Hey Jude, While My Guitar Gently Weeps, Got To Get You Into My Life und Let It Be. Aber auch die größten Solo-Hits wie My Sweet Lord, Imagine, Live and Let Die, Watching The Wheels, Band On The Run oder It Don’t Come Easy werden zum ersten Mal in dieser einzigartigen Besetzung präsentiert.

Mehr als ein reines Tribute-Konzert

Live und ohne technische Tricks bringt LET IT BE vierzig der großartigsten Songs von John, Paul, George und Ringo absolut originalgetreu auf die Bühne und bietet doch weit mehr als ein reines Tribute-Konzert: Projektionen, Videoeinspielungen, detailgenaue Kostüme und historische Aufnahmen nehmen das Publikum mit auf eine Magical Mystery Tour durch die wilden Sixties. Die handverlesenen Musiker, die jede musikalische Nuance und jedes Detail über die Bandgeschichte ihrer Vorbilder verinnerlicht haben, entfachen mit ihren bis ins Kleinste stimmigen Gesten und dem brillantem Sound die Euphorie eines Beatles-Konzerts.

Eine weltweite Erfolgsgeschichte

Mit dem herausragenden Erfolg als En-Suite-Produktion im Londoner Prince of Wales Theatre 2012 und Savoy Theatre 2013 fand LET IT BE als erstes Beatles-Tribute überhaupt den Weg an das Londoner West End. Im Sommer 2013 begeisterte die Show Publikum und Presse am New Yorker Broadway. So schwärmte beispielsweise die New York Times: „Eindeutig die bislang beste Beatles-Show.“ Im Jahr 2013 und 2014 kam LET IT BE für ausgewählte Gastspiele nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz und wurde weltweit schon von mehr als zwei Millionen Zuschauern stürmisch gefeiert.

Termin: 30.10. – 04.11.2018 Deutsches Theater München