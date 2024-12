Letzte Vorbereitungen für die Tollwood Silvesterparty

Schnell Tickets sichern für die große Tollwood Silvesterparty



Ins neue Jahr feiern mit Live-Musik, Harry Klein und einem Lovers Lipsync Battle

Im großen Bazar-Zelt steht schon die Bühne für Lina Bó, Falschgeld, Jamaram meets Jahcoustix und andere; die Marktstände sind alle abgebaut. Im EssZimmer haben die Paletten-Tische der Tanzfläche Platz gemacht. Tollwood und die Theresienwiese bereiten sich auf die große Tollwood Silvesterparty vor. Traditionell tanzen Tausende gemeinsam ins neue Jahr – neu in diesem Jahr: Der legendäre Club Harry Klein feiert mit ins Jahr 2025 – mit Elektro-Beats von DJ Karotte, beeindruckenden Visuals von VJ Proximal und einem vielfältigen Lovers Lipsync Battle. Wer mit entscheiden will über die besten Drag*Artists des Jahres muss schnell sein und sich jetzt Tickets für die große Tollwood Silvesterparty sichern. Ein Tipp für Kurzentschlossene: Die Karten für 38,50 Euro, die am Veranstaltungstag auch als MVV-Ticket gelten, zuhause über München Ticket ordern und mit print@home ausdrucken. Dann geht’s am schnellsten!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit dem Social Ticket für 18 Euro können auch Menschen mit kleinerem Budget teilnehmen – begrenzt und nur an der Tollwood-Kasse erhältlich. Ein Nachweis ist nicht erforderlich. Ermäßigte Tickets zum Preis von 33 Euro sind ebenfalls nur an der Festivalkasse erhältlich (geöffnet am 30.12. jeweils von 9 bis 18 Uhr und am 31.12. 9 bis 2 Uhr). Alle Tickets gelten am Veranstaltungstag als MVV-Ticket. Wer unter 18 ist, darf nur in Begleitung eines Erwachsenen mitfeiern, kein Zutritt für Kinder unter sechs Jahren. Weitere Infos unter www.tollwood.de

Am Silvestertag können Restkarten – je nach Verfügbarkeit – an der Festivalkasse auf der Theresienwiese (geöffnet von 9 bis 2 Uhr), online über den Tollwood-Webshop sowie online über München Ticket und an der Vorverkaufsstelle im Gasteig HP8 (geöffnet 10 bis 20 Uhr) erworben werden.

Tollwood Silvesterparty

Ort: Theresienwiese, München

Zeit: 31. Dezember 2024 – Beginn: 19 Uhr

Das Programm zur Silvesterparty:

BAZAR

DJ Pascha 19 + 2 Uhr

Falschgeld 19:30 Uhr

Lina Bó 20:50 Uhr

Jamaram meets Jahcoustix 22 Uhr

Keller Steff Bigband 0:20 Uhr

ESSZIMMER

VJ Proximal 19 Uhr

DJ Karotte 21 + 23 + 0:20 + 2 Uhr – Open End

LOVERS Lipssync Battle – Open Stage Competition 22:30 + 1:30 Uhr

HEXENKESSEL

DJ Dirk Wagner 19 + 2 Uhr

Peter Heger & Edwin Karbaumer 20:30 Uhr

Trouble Boys 22:30 Uhr

AUSSENGELÄNDE

Stelzentheater Duo Hochformat „Illumina“ 19 Uhr

FOOD-PLAZA

Best of Food & Sound ab 19 Uhr

Um 0 Uhr Mitternachtswalzer auf dem gesamten Festival

Weitere Informationen und Tickets unter www.tollwood.de