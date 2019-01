Lieferheld Award 2019: Pizza La Gondola als bester Lieferservice Münchens ermittelt

Egal, ob Burger, Pizza oder Sushi – die richtigen Zutaten müssen zueinander finden, um ein richtig leckeres Gericht zu werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Lieferheld Award, der jährlich die 500 besten Bestellrestaurants Deutschlands ermittelt. Hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit bestimmen die Bestenlisten – in München angeführt von Pizza La Gondola.

Bereits seit 2013 kochen, backen und grillen Jahr für Jahr mittlerweile fast 16.000 Lieferdienste, um das begehrte Siegel „Unsere Besten“ von Lieferheld zu erhalten. Dabei setzt Lieferheld – eine der bekanntesten Bestellplattformen für Essen in Deutschland – nicht auf ein kurzfristiges, einfaches Voting, sondern hat einen speziellen Algorithmus entwickelt, der die wirklich essentiellen Dinge einer Essensbestellung auswertet: Wie hoch ist die Qualität des Lieferdienstes? Wie zuverlässig ist er? Wie zufrieden sind die Kunden mit ihrem Bestellerlebnis? Dazu werden die direkten Bewertungen der Besteller einbezogen, denn die Kunden wissen am besten, welches der jährlich millionenfach bestellten Gerichte wie schmeckt und wie bei ihnen ankam. Da Geschmäcker aber bekanntlich verschieden sind, wertet die Plattform nicht nur tausende Kundenbewertungen aus, sondern zieht auch die Rate der Bestellungsannahmen sowie die Wiederbestellrate hinzu. So trifft Lieferheld jeden Geschmack und kürt die besten Lieferservices des Jahres.

Werbung / Anzeige

Pole Position für Pizza und Pasta von La Gondola

Gleich sieben Pizza-Lieferdienste dominieren die Top 10-Liste der Münchener Liefer-Szene, allen voran: Pizza La Gondola. Als Neueinsteiger in Deutschlands Top 500 schnappen sich die Liefer-Experten auch direkt den ersten Platz in der bayerischen Hauptstadt. Mit ihrer Küche erfreuen sie vor allem Italien-Fans und die, die es noch werden wollen. Dabei stimmen Qualität und Zuverlässigkeit und sorgen für zufriedene Wiederbesteller. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sind extrem stolz darauf. Das Team hat wirklich Enormes geleistet und das zahlt sich nun aus. Dankeschön!“, freut sich Inhaber Khwaja Mohammad Schah.

Burek Pizzeria Coffee Cream holt Silber

Neben den italienischen Klassikern wie Pizza und Pasta serviert dieser Lieferdienst auch – wie der Name bereits verrät – hausgemachten, knusprig-leckeren Burek. Das beliebte Gericht aus dem Balkan besteht aus Blätterteig mit verschiedenen Füllungen wie Fleisch, Käse oder Spinat und bildet ein gutes Team mit schmackhaftem Ayran. Vor allem die Frische der Produkte und das sehr freundliche Personal werden in den positiven Kundenbewertungen hervorgehoben. In Kombination mit einer zuverlässigen Lieferung und großen Stammkundschaft macht das Platz 2 beim Lieferheld Award für Burek Pizzeria Coffee Cream in Münchens Bestenliste.

Trio komplett: Pizza Blitz City auf Platz 3

München wird scherzhaft nicht selten als Italiens nördlichste Stadt bezeichnet. Da verwundert es nicht, dass auch die Bronze-Lieferkrone in der bayerischen Landeshauptstadt an einen Pizza-Lieferdienst geht: Pizza Blitz City. Zusätzlich zu Pizza und Pasta hat das Restaurant auch Spezialitäten der amerikanischen Küche im Angebot, die lecker zubereitet und zuverlässig geliefert werden. Das kommt bei den Kunden gut an und wird mit einem Platz auf dem Siegertreppchen belohnt.

In ganz Deutschland tragen nun 500 Lieferdienste das Lieferheld-Siegel „Unsere Besten“ – Lieferdienste, die bei ihren Kunden einen bleibenden Eindruck in Herz und Magen hinterlassen haben. “Mit dem Lieferheld Award feiern und prämieren wir unsere wichtigsten Partner – unsere Lieferservices. Mittlerweile fast 16.000 gelistete Restaurants teilen das Ziel, hungrigen Kunden ein großartiges Bestellerlebnis zu bieten. Aber nur die Top 500 werden mit dem Lieferheld Award ausgezeichnet. Er ist somit ein zusätzliches Gütesiegel und Wegweiser für ausgezeichnetes Essen und besten Service in ganz Deutschland”, so Geschäftsführer Dr. Michael Hagenau.

Die besten Lieferdienste in München

1 Pizza La Gondola Schleißheimer Str. 297

2 Burek Pizzeria Coffee Cream Gottfried-Böhm-Ring 23

3 Pizza Blitz City Berg-am-Laim-Straße 82A

4 Pizza & Burger Factory Landsberger Str. 135

5 Gold-Stäbchen Alramstraße 8

6 Master Asia Wok Lucile-Grahn-Straße 25

7 Donato Pizza Thalkirchner Str. 35

8 Alla Famiglia P Otto Willi-Wien-Straße 8

9 Ristorantino Il Cortile Fürstenrieder Str. 8

10 Mr. Hai Baumkirchner Str. 27

Eine Übersicht aller Lieferheld Award-Träger für München ist hier zu finden.