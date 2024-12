Märchenhafte Weihnachtsstimmung auf Schloss Kaltenberg

Tausende Besucher genossen am 1. Adventswochenende das große Unterhaltungsprogramm und das liebevoll gestaltete Ambiente auf dem wohl schönsten Weihnachtsmarkt in Bayern.

Der Auftakt zum diesjährigen Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg geriet magisch: Punkt 16 Uhr strömten die Besucher die Schlossstrasse hin zu den zahlreichen Marktständen und Bühnen. Der Schein der blauen Stunde gepaart mit einem fantastischen Lichtermeer sorgte für ein unglaubliches Ambiente. Dazu lag der Geruch von leckerem Winzer-Glühwein und Waffeln in der Luft. Und jeder wusste: Bald wird es Weihnachten.

Zwischen die großen und kleinen Besucher mischten sich überall zauberhafte Märchenwesen. Die Prinzessin aus der Geschichte vom Froschkönig spielte mit ihrem Goldenen Ball und warf ihn ins Publikum. Wer ihn fing, erlebte eine Überraschung. Auf der Märchenbühne im Wald sorgte das interaktive „Rumpelmärchen“, in das die Kinder auf Tritt und Schritt miteinbezogen werden, für Action und Lacher gleichermaßen. Endlich auf der großen Märchenbühne ist auch das Puppen- und Schattentheater von Tanzwut zu sehen. Mit selbstgefertigten ausdruckstarken Puppen werden hier Märchen wie „Rumpelstilzchen“ oder „Die drei Goldenen Haare des Teufels“ inszeniert. Im Waldtheater begegnet man auch der Waldhexe Pimpernella Pumpelsack. Wer es wagt, in ihren Sack nach einem der Mondsteine zu greifen, kommt in den Genuss magischer Prophezeiungen über seine Zukunft. Aber manchmal erzählen die Mondsteine, an denen die Hexe hört, auch einfach nur eine Geschichte voller Schabernack.

Weiter geht es zur Rabenbühne. Dort sieht man, wie die Hexe Roxana lernt, auf ihrem Besen zu fliegen. Ein akrobatischer Aberwitz vom Feinsten. Ebenfalls auf der Rabenbühne zu erleben: eine fantastische Feuershow (immer Freitags) und musikalische Unterhaltung vom Weißen Bären. Hinter dem großen Tor der Arena neben der Rabenbühne schlummert ein riesiger Drache. Doch Obacht! Hin und wieder rührt er sich und spuckt Feuer.

In der Walhall locken zahlreiche Drück-mich-nicht-Knöpfe zum Spielen ein. Der Gestiefelte Kater pustet mal Nebel, mal Seifenblasen. Im Schlosshof wird es dann beim Harfenspiel oder dem Auftritt der Bläser besinnlich. Beinahe meditativ ist auch die „Arbeit“ im Gehöft. Besucher können dort eine Apfelkerze fertigen, während sie dabei einer Erzählung lauschen. Geschichten gibt es auch im Keltenhaus und in der Märchenjurte nebenan.

Und dann ist da ja noch der Markt mit Kunsthandwerk und hunderten Geschenken. Besonders süß: Die vier Alpakas, die am Alpakastand geduldig jeden Fotowunsch erfüllen. Den ganzen Markt können Kinder übrigens am besten beim Pony-Reiten entdecken, das auf immer wieder verschiedenen Routen durchs Schlossgelände führt. Wer zwischendurch Stärkung braucht, labt sich an Crêpes, Baumstriezel, Hirschgulasch, Falafel oder Würstel – ob klassisch oder vegan – oder an einer der Pasta-Kreationen von Roberto, dem Nudelritter. Und beim Winzer-Glühwein, der in rot und weiß angeboten wird, fällt die Wahl nicht schwer. Beide Varianten müssen unbedingt verkostet werden.

Der von der Märchensammlung der Gebrüder Grimm inspirierte Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg ist auch an den kommenden Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag geöffnet und verspricht mit seinen zahlreichen Unterhaltungsangeboten noch viele weitere magische Stunden in der Weihnachtszeit.

Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg Fakten:

Start am 29. November 2024

Programm auf dem gesamten Schlossgelände sowie auf 4 Bühnen

Auch an Freitagen ab 16:00 Uhr mit Rabatt auf Eintritt

Online-Ticketverkauf uns www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de

Aufwändige Dekoration und Inszenierung des Schlossgeländes mit märchenhaften Kunstinstallationen, Lichtermeeren und Fackeln

Über 100 Markt- und Essenstände

Märchenstationen für Kinder und Walk Acts auf dem Gelände

Weihnachtliche Künstler und Musiker live on stage

Aktuelle Informationen immer auf www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de