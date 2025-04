Maibockanstich 2025: Ehrenpreis an Stefan Kastner vom Waldgasthof Buchenhain

Im Süden von München, zwischen Isar und dem Forstenrieder Park, liegt der Waldgasthof Buchenhain mit Hotel (42 Zimmer) und beliebtem Biergarten. Stefan Kastner (59) und Rina den Drijver – ein Bayer und eine Niederländerin sind hier die Gastgeber.

Das Hotel blickt auf eine lange Familiengeschichte zurück. Um 1906 hatte Stefan Kastners Urgroßvater, Anton Ley, das Gebäude im Wald erworben und dazu eine Konzession zum Ausbau einer Sommerschankwirtschaft namens „Zum Buchenhain“. Richtig los ging es aber erst im März 1922, als seine Urgroßmutter Lina endlich die Erlaubnis zum Betrieb einer ganzjährigen Gastwirtschaft erhalten hatte. Von da an wurden im Waldgasthof Buchenhain Gäste empfangen und bewirtet.

.

Das Gastgebersein ist Stefan Kastner sozusagen in die Wiege gelegt worden. Auch wenn er sich zu Beginn seiner Ausbildung nicht gedacht hatte, dass er tatsächlich einmal den Waldgasthof übernehmen werde – sein Herz schlägt neben dem Gastgebertum nämlich auch für den Handel mit Antiquitäten. In der Galerie in den Kellerräumen seines Restaurants hat er allerhand Schätze ausgestellt und zeigt, fachsimpelt und verhandelt gerne mit Bewunderern alter Kunst. Vor seiner gastronomischen Karriere betrieb Stefan Kastner einen Online-Verkauf für hochwertige Uhren und auch heute betreibt er bei ebay noch einen Onlineshop.

Um eine fundierte Ausbildung im Hotelfach zu erhalten und für das Studium sein Französisch zu verbessern, ging er nach Nizza. Dort lernte er am Strand seine Frau Rina kennen. Beide absolvierten 1991 das Hotelfachstudium in Lausanne. Nach zahlreichen Stationen in verschiedenen Städten wie Marokko, London und Boston zog es beide zurück nach München.

Seit 2011 führen sie gemeinsam den Waldgasthof Buchenhain, jetzt in vierter Generation. Stefan Kasten kümmert sich um Restaurant und Events, Rina den Drijver um Hotel, Marketing und Personal. Auch die beiden gemeinsamen Kinder Calvin und Mylène sind nach einer Hotelfachausbildung und Tourismusstudium in den Familienbetrieb eingestiegen. Sohn Calvin ist aktuell der Serviceleiter.

Ihre Gäste sollen sich bei ihnen nicht nur wohlfühlen, sondern spüren, dass sie mit Leib und Seele Gastgeber sind. Das spiegelt sich in vielen Bereichen ihres Hotels und Restaurants wider, das sie mit Weitblick und Kreativität permanent weiterentwickeln.

Die Küche im Waldgasthof Buchenhain lebt von Qualität, Frische und Regionalität. Hier werden aus Überzeugung und ethischen Grundsätzen heimische Produkte ausgewählt und von Partnern aus der nahen Umgebung bezogen. Sorgsam ausge-wählte Lieferanten sorgen für artgerechte Tierhaltung, kurze Transportwege und eine stetige Qualitätssicherung. Der hohe Qualitätsanspruch zahlt sich aus: Hotel und Landgasthof Buchenhain erhielt bereits mehrfach das Gütesiegel „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ mit der höchsten Auszeichnung drei Rauten.

Auf der hauseigenen Waldbühne wird den Gästen ein vielfältiges Programm geboten von bayerischen Blaskapellen und Schuhplattlern, über Country-Musik und Linedance bis hin zu Rock-Bands und dem beliebten Waldfest.

Neben Familie, Hotel, Restaurant und Biergarten sammelt Stefan Kastner leidenschaftlich gerne Antiquitäten, Armbanduhren, Weine und Whiskys. Mit Anzeigen sucht er regelmäßig nach neuen Beständen, die er aufkaufen kann. Seine gepflegten 60er-Jahre Oldtimer-Volvos vermietet er auch an Gäste. In den Corona-Jahren musste er schweren Herzens seine 400 Flaschen umfassende Whisky-Sammlung verkaufen, um nicht auf einen Kredit angewiesen zu sein.

Ob Biergarten, Kulturveranstaltungen, Hotel, Bierstüberl, Kellerlokal, neuartige Personalkonzepte oder die Möglichkeit Oldtimer zu mieten, Stefan Kastner ist ein Mann, der immer danach strebt das Beste aus allem zu machen. So nutzte er die Corona-Zeit zur Neuorganisation des Biergartens (800 Plätze), baute eine Grillstation, eine massive Holzbar und eine Bühne für kleine Auftritte.

Der Waldgasthof Buchenhain bezieht seit unglaublichen 67 Jahren die Biere von Hofbräu München. Für die langjährige, treue Partnerschaft, das hohe Niveau der Speisen und Getränke, die gelebte Wirthauskultur und den unermüdlichen Einsatz für bayerisches Brauchtum und Gastlichkeit zeichnen wir Stefan Kastner heute mit dem großen Hofbräu-Humpen aus, so Michael Möller Chef der Hofbräuhaus-Brauerei.