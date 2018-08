MAMMA MIA! – Eines der erfolgreichsten Musicals weltweit noch bis zum 07.10.2018 im Deutschen Theater München

ABBA – Danke für die Lieder

ABBA eroberte die Bühnen und was folgte ist nicht nur Musik-Geschichte, sondern vielmehr eine Legende. Bis heute hat ABBA mehr als 350 Millionen Alben weltweit verkauft. Nach ihrem Triumph beim Grand Prix wurden Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Anni-Frid Lyngstad auf die Weltbühne katapultiert. „Waterloo“ belegte weltweit Spitzenplätze in den Pop-Charts. In den nächsten acht Jahren konnte ABBA zahllose Hit-Singles, Platin-Alben und ausverkaufte Konzerte verbuchen. Mit „ABBA – Der Film“ eroberten die vier Schweden das Kino. Die Band dominierte die europäischen Charts: Bis zum damaligen Zeitpunkt konnten sich nur die Rolling Stones, Elvis Presley und die Beatles länger mit ihren Singles in den Top Ten halten. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks, in Amerika, ging die Erfolgsstory weiter, in Australien belegten sechs aufeinanderfolgende Singles die Nr. 1 der Charts, in Neuseeland erreichten sechs Songs die Spitze der Charts, in Mexiko kamen elf Singles unter die Top Ten, in Simbabwe belegte die Band 13 Mal Platz 1 der Single-Charts, in Japan kamen 14 Singles unter die „All Japan Pop 20“ und „Summer Night City“, „Chiquitita“, „Voulez-Vous“ und „Gimme! Gimme! Gimme!“ wurden jeweils die Nr. 1 der Charts…