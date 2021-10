Mann spricht Schülerin an und gibt sich als Polizist aus – Haft

Am Donnerstag, 30.09.2021, gegen 13:35 Uhr, sprach ein zunächst unbekannter Mann im Bereich des Bahnhofs Giesing eine Schülerin an und verwickelte sie in ein Gespräch. Im Verlauf des Gespräches gab sich der Unbekannte als Polizist aus. Die Schülerin bat den ihr unbekannten Mann, sie in Ruhe zu lassen und begab sich zurück zu ihrer nahegelegenen Schule.

Der Unbekannte folgte dem Mädchen hierbei und redete weiter auf sie ein. An der Schule angekommen wandte sich die Schülerin hilfesuchend an den Hausmeister, welcher den unbekannten Mann zur Rede stellte. Auch gegenüber des Hausmeisters gab sich der unbekannte Mann als Polizist aus.

Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung verwies der Hausmeister den unbekannten Mann vom Schulgelände und verständigte den Polizeinotruf. Vorher gelang es ihm noch ein Foto von dem unbekannten Mann zu machen. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne den gewünschten Erfolg.

Im weiteren Verlauf der umfangreichen Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger identifiziert und schließlich am Montag, 04.10.2021, im Bereich des Hauptbahnhofs festgenommen werden. Bei der Festnahme beleidigte und bedrohte der 38-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten.

Der Tatverdächtige wurde einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen wegen u. a. eines Sexualdelikts werden durch das Kommissariat 15 der Münchner Kriminalpolizei geführt.