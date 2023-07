Marienplatz: Schwere Körperverletzung – Tatverdächtiger festgenommen

Am Montag, 03.07.2023, gegen 18:45 Uhr, kam es im Sperrengeschoß des Marienplatzes aus bislang ungeklärter Ursache zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 72-Jährigen mit Wohnsitz in München und einem 59-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Unvermittelt stieß der 72-Jährige Tatverdächtige mit seinem mitgeführten Gehstock in Richtung des linken Auges des 59-Jährigen. Durch den Angriff wurde der 59-Jährige schwer im Gesicht verletzt. Eine Zeugin verständigte unverzüglich den Notruf 110. Mehrere Polizeistreifen und der Rettungsdienst fuhren sofort zur Einsatzörtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen brachte keine weiteren Hinweise auf den Täter. Der 59-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein anfänglicher Verdacht einer fremdenfeindlichen Motivation des Täters konnte durch die durchgeführten Ermittlungen nicht erhärtet werden, vielmehr dürfte es sich um eine aus einer unspezifischen verbalen Auseinandersetzung entstandene Tat handeln.

Zudem konnten Aufnahmen vom Täter und Teilen der Tathandlung gesichert werden. Am Mittwochnachmittag, 05.07.2023, konnte der Tatverdächtige durch eine Streife der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) in der Altstadt erkannt und festgenommen werden.

Nach beendeter Sachbearbeitung und einer Anzeigenerstattung wegen schwerer Körperverletzung wurde der Tatverdächtige entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.