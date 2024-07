MASH vom 2. bis 4. August 2024 im Olympiapark: Geballte Action auf vier Rollen und zwei Rädern

Diese beiden Contests sind “Urgesteine” von MASH: Skateboard und BMX. In den letzten Jahren vereint auf einem Set-up trennen sich die beiden Sportarten zum Zehnjährigen des Münchner Actionsport-Festivals wieder. So werden vom 2. bis 4. August die besten Skateboarder:innen auf dem schwimmenden Red Bull Pool Drop am Olympiasee um den Sieg kämpfen und die BMX-Rider auf der BMX Spine auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz.

Skateboard-Contest mit Freibad-Feeling

Skateboarding war 2015 das erste Mal mit dem Skateboard Street Rink im Olympia-Eisstadion bei MASH am Start. Vom Eis geht es heuer sinnbildlich ins kühle Nass: Red Bull Pool Drop bringt die vielseitigsten und kreativsten internationalen Skateboarder:innen aus den Disziplinen Street und Bowl nach München. Ihre Skateboard-Performance werden die Athlet:innen, darunter auch ehemalige Olympionik:innen, auf einem brandneuen schwimmenden Set-up im Freibad-Stil am Olympiasee zeigen. Das diesjährige Contest-Thema sorgt mit einem raffinierten Track für besonders coole Tricks und vielleicht für die ein oder andere Abkühlung, denn Rampenexperte Oli Bürgin hat herausfordernde Cut-Outs eingebaut, bei denen die Skater:innen bei einem Patzer im Olympiasee landen. Auch die Obstacles sind nach Pool- und Wasserelementen gestaltet und reichen von kurzen Rutschen über Poolvertiefungen bis hin zu Sprungtürmen. Am Start sind insgesamt 15 Männer und 10 Frauen. Mit dabei sind das deutsche Ausnahmetalent Jost Arens, die Amerikaner Dashawn Jordan, Chris „Cookie“ Colbourn, Leo Romero und Roman Pabich. Aus Lettland tritt Madars Apse an. Neben den zwei “Thrasher Skater of the Year”-Siegern, Wes Kremer und Ishod Wair (beide USA), zeigt der ehemalige Olympionike Zion Wright sein Können. Das Teilnehmerfeld vervollständigen die beiden Amerikaner Alex Midler und Jake Ilardi, sowie Kairi Netsuke (JPN) und Rob Pace (AUS). Auch bei den Frauen sind einige hochkarätige Athletinnen dabei, wie die brasilianische Skatelegende Leticia Bufoni, die Bundestrainerin des deutschen Skate-Teams, Lea Schairer, und die internationalen Proskaterinnen Zuza Bone (Polen) und Aldana Bertran (ARG). Zwei Frauen haben bereits olympische Erfahrung: Margielyn Arda Didal (Philippinen) und die Belgierin Lore Bruggeman.

Das BMX-Spine-Revival

Ein Revival aus dem Jahr 2017 erleben die Athleten bei der BMX Spine Samsung Galaxy Flip Zone. Sie ziehen mit ihrem Invitational Contest vom Olympiasee wieder auf den Hans-Jochen-Vogel-Platz und zeigen ihr Können auf der Spine Ramp. Die Spine Ramp ist die Evolution der Miniramp und ist die dynamischste und einer der wichtigsten Disziplinen im BMX Freestyle. Wer hier glänzt, bringt beste Voraussetzungen für BMX Park mit – die Disziplin, die heuer zum zweiten Mal bei den Olympischen Spielen in Paris ausgetragen wird. Die Mischung aus Quarter Pipe, Spine, Extension, Wall Ride und Sub Box, machen die Ramp zu einer 250 qm großen und bis zu vier Meter hohen „Spielwiese“, auf der sich zwölf Top-Stars aus der BMX Freestyle-Szene messen werden – Trick-Feuerwerke sind da garantiert. Zum Starterfeld der BMX Spine Samsung Galaxy Flip Zone gehören der niederländische Allrounder Levi Weidmann, der auch zum holländischen National-Team gehört und die spanische BMX-Legende Sergio Layos. Aus Großbritannien kommen Tom Justice, Shaun Gornall und Kaine Mitchell sowie aus Kolumbien Joan Caicedo, der für seine spektakulären Tricks bekannt ist. Aus nationaler Sicht gehen der deutsche Meister und der Vizemeister 2023 Timo Schulze (Recklinghausen) und Paul Thölen (Köln) an den Start, sowie Dean Florian (Remscheid). Komplettiert wird das Fahrerfeld von den US-Athleten Jacob Thiem, der 2023 Zweiter des BMX-Contests bei MASH wurde und dem US-Kader-Fahrer Nick Bruce sowie von einem der kreativsten BMX-Rider, Jason Watts (Australien).

About MUNICH. ACTION.SPORTS. HEROES.

MASH is coming home – Vor zehn Jahren, 2014, trafen sie sich zum ersten Mal im Olympiapark: die Munich Action Sports Heroes. 2024 kehren sie zurück zu einem Event -immer bereit für den nächsten step und Überraschendes. Und so wird es auch heuer sein. Erstklassiger Skateboard-, Wakeboard- und BMX-Sport sowie der letztjährige Newcomer Streetdance stehen auf dem Programm. Zusammen mit dem neu konzipierten MASH Fest –erstmals mit dem Deutschen Pokal im 3×3-Basketball – heißt es im August für Athlet:innen und zehntausende Zuschauer:innen: nach Hause kommen in den Olympiapark.

Weitere Infos unter www.munich-mash.com