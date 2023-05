Massive Verrußung nach Küchenbrand in Berg am Laim

Bei einem Küchenbrand in Berg am Laim sind durch einen Nachbarn erste Löschmaßnahmen eingeleitet worden. Ein größeres Feuer wurde dadurch verhindert.

Eine Nachbarin bemerkte den Brand in der Erdgeschosswohnung, alarmierte die Feuerwehr und klingelte die Wohnungsinhaberin mit ihrer Tochter aus der Wohnung. Sie konnten sich dadurch rechtzeitig in Sicherheit bringen. So standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits alle Beteiligten vor dem Mehrfamilienhaus. Ein weiterer Nachbar hatte bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet und sich dann aufgrund der Rauchentwicklung ebenfalls ins Freie gerettet. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die Betroffenen und untersuchte sie auf eine mögliche Rauchgasvergiftung. Alle Betroffenen haben den Brand glücklicherweise ohne Verletzungen überstanden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen mit Atemschutzgeräten und einem C-Strahlrohr in die Brandwohnung, um das Feuer endgültig abzulöschen. Im Anschluss wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Einrichtungsgegenstände in der Küche waren in Brand geraten. Dadurch kam es auch zu einer massiven Verrußung in weiteren Bereichen der Wohnung. Nach Beendigung der Löscharbeiten zeigte sich das ganze Ausmaß. Die Wohnungsinhaberin und ihre Tochter kommen vorübergehend bei der Großmutter unter.

Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.