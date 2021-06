Maxvorstadt: Verkehrsunfall – Zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Am Sonntag, den 20.06.2021, gegen 00:00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Münchner mit seinem Pkw Mercedes die Ludwigstraße in stadteinwärtiger Richtung. Unmittelbar vor ihm fuhr ein 30-jähriger Polizeibeamter mit einem zivilen Dienst-Pkw VW in Begleitung eines weiteren 41-jährigen Polizeibeamten in gleiche Richtung. Der 25-Jährige fuhr von hinten auf das zivile Polizeifahrzeug auf, wobei die beiden Polizeibeamten jeweils leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein leichter Sachschaden. Der 25-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für Alkohol- sowie Betäubungsmittelkonsum. Nach erfolgter Blutentnahme wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.