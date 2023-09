Mehr Tram für München: Vorbereitung der Nordtangente in Johanneskirchen ist angelaufen

In Johanneskirchen beginnt jetzt der weitere Ausbau der Münchner Trambahn. „Wir bereiten hier in Johannes­kirchen die Realisierung eines von insgesamt drei Bauabschnitten der Tram-Nordtangente vor. Bis Ende der 20er-Jahre wollen wir das Netz um gut 15 km erweitern, um noch mehr Menschen zum Umsteigen auf die Öffentlichen zu bewegen und einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Die Bauarbeiten bringen Behinderungen mit sich, daher hoffen wir auf das Verständnis der Anwohner und möchten und schon jetzt dafür bedanken. Ende 2025 wird der erste Abschnitt der Tram-Nordtangente in Johanneskirchen in Betrieb genommen“, sagt Alex Indra, Leiter Großprojekte bei den Stadtwerken München (SWM) und der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG).

Projektleiter Alaeddin Suleiman ergänzt: „Bis Ende 2024 machen wir zunächst das Baufeld in der Johanneskirchner Straße frei. Wir verlegen dazu Versorgungsleitungen für Fernwärme, Wasser, Strom und Telekom sowie die Straßenbeleuchtung. 2025 kommt dann die Hauptmaßnahme, das heißt, wir bauen die Gleise und die zugehörigen Haltestellen und stellen die Fahrleistungsmasten sowie die Wendeschleife her. Gleichzeitig erneuern wir die Straßenfahrbahnen und setzen Verbesserungen für den Rad- und Fußverkehr um.“

Auswirkungen auf Anwohner und die Verkehrsführung

Die Parkplätze an der Johanneskirchner Straße zwischen Freischütz- und Cosimastraße entfallen auf beiden Seiten. Häuser und Einfahrten bleiben in jedem Fall, gegebenenfalls über Brücken erreichbar. Die Arbeiten werden zum größten Teil tagsüber an Werktagen stattfinden. Nachts wird nur in Ausnahmefällen gearbeitet. Der Bus 50 fährt während der gesamten Maßnahme größtenteils auf seinem gewohnten Linienweg, teilweise werden Haltestellen verlegt.

In der ersten Oktoberwoche werden die ersten Bäume und Sträucher entfernt – größtenteils auf dem Mittelteiler zwischen den beiden bisherigen Fahrbahnen, aber auch am Rande des Baufelds. Für die erste Bauphase müssen voraussichtlich 34 Bäume gefällt werden. Anschließend erfolgt die Verlegung der Versorgungsleitungen.

Für den Autoverkehr wird zunächst die Südseite der Johanneskirchner Straße bis Februar 2024 gesperrt. Der Verkehr wird auf der Nordseite auf je einer Spur pro Richtung geführt. Von Februar bis Mitte 2024 wird dann die Nordseite gesperrt und der Verkehr über die Südseite geführt.

Bessere Anbindung und bis zu 5000 neue Fahrgäste

Die Neubaustrecke der Tram-Nordtangente ist in drei Bauabschnitte unterteilt: Die Trasse durch den Englischen Garten zwischen Tivolistraße und Elisabethplatz, den Abschnitt über die Leopoldstraße von der Gisela- bis zur Ungererstraße und den Abschnitt in der Johanneskirchner Straße von der Regina-Ullmann-Straße bis zum Bahnhof Johanneskirchen, für den der Bau jetzt vorbereitet wird. Wenn alle Abschnitte fertiggestellt sind, stellt die Tram-Nordtangente eine Verbindung von Neuhausen bis Bogenhausen her, ohne dass die Fahrgäste umsteigen müssen.

Die Teilstrecke in Johanneskirchen zweigt künftig von der bestehenden Linie nach St. Emmeram ab und bindet so am Bahnhof Johanneskirchen die Flughafen-S-Bahn an das Tramnetz an. Umgekehrt verbessert sich der Anschluss von Johanneskirchen an die Innenstadt und benachbarte Stadtviertel.

Bis 2030 werden nach aktuellen Berechnungen rund 3.800 neue Fahrgäste die Tram allein in diesem Abschnitt täglich nutzen – zusätzlich zur bestehenden Buslinie 50 und teilweise als Alternative zur Fahrt mit dem Auto. Mit Inbetriebnahme der Strecke durch den Englischen Garten steigt der Nutzen weiter, sodass voraussichtlich 5.000 neue Fahrgäste pro Tag die Tram im Abschnitt Johanneskirchen nutzen werden.

Der Abschnitt Johanneskirchen ist auch eine Investition in Münchens Zukunft. Im Nordosten der Stadt entstehen in den kommenden Jahren große neue Wohngebiete. Die mögliche Erweiterung der Strecke nach einem viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke Daglfing-Johanneskirchen, wäre die Grundlage für einen leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr für diese Neubaugebiete.

Der Stadtrat hatte im Juli 2022 für den Bau des Abschnitts Johanneskirchen gestimmt. Mit der Tram-Nordtangente sowie den beiden weiteren Großprojekten Tram-Westtangente und Tram Münchner Norden erweitern die SWM in den kommenden Jahren das Straßenbahnnetz in der Landeshauptstadt um mehr als 15 Kilometer. Neuen Linien werden die Stadtteile Münchens sowie bestehende Strecken besser vernetzen und damit auch die U-Bahn in der Innenstadt entlasten.