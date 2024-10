Mehrere Einbrüche – Stadtgebiet München

In der Nacht von Freitag, 25.10.2024, gegen 19:00 Uhr auf Samstag, 26.10.2024, gegen 05:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Tür in eine Buchhandlung in der Maxvorstadt.

Im Inneren des Gebäudes wurde durch den oder die bislang unbekannten Täter ein Tresor gewaltsam geöffnet. Aus diesem wurde Bargeld in einer bislang unbekannten Höhe entnommen.

Der oder die unbekannten Täter flüchteten im Anschluss unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Adalbertstraße, Amalienstraße und Schellingstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Im Zeitraum von Samstag, 26.10.2024, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 27.10.2024, 20:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Neuhausen.

Ein im Haus befindlicher Tresor wurde aufgebrochen und die darin befindlichen Gegenstände durchwühlt. Ein weiterer Tresor wurde ebenfalls geöffnet und durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.

Der oder die bislang unbekannten Täter flüchteten im Anschluss unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nachtigalstraße, Niedernburger Weg, Mettenstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall3:

Im Zeitraum vom Donnerstag, 17.10.2024, gegen 10:00 Uhr, bis Freitag, 25.10.2024, gegen 15:15 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Bogenhausen.

Anschließend fand im Inneren des Gebäudes eine ausgiebige Stehlgutsuche statt. Ein im Haus befindlicher Tresor wurde gewaltsam geöffnet. Unter Mitnahme der Tatbeute verließen der oder die bislang unbekannten Täter das Grundstück und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Bei der Tatbeute handelt es sich um Uhren und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rudliebstraße, Ortnitstraße, Frithjofstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.