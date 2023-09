Mit 2,26 Promille im Gleis unterwegs – Bundespolizei holt Australier von den Schienen

Am Dienstagmorgen (19. September) wurde die Bundespolizei zu einem „Gleisläufer“ in den Ausfahrbereich des Hauptbahnhofes gerufen. Ein stark alkoholisierter 28-Jähriger hatte sich in den Gleisbereich begeben.

Kurz nach zwei Uhr wurde der Bundespolizei eine „Person im Gleis“ gemeldet. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen stark alkoholisierten 28-jährigen Australier. Er war im Bereich der Gleise 14/15 zwischen zwei stehenden Zügen unterwegs Richtung Ausfahrtsbereich Hauptbahnhof.

Nachdem sich Beamte des Mannes aus Orange (Bundesstaat New South Wales) annahmen, bemerkten sie, dass sie zuvor schon wiederholt mit ihm zu tun hatten. Gegen 00:45 Uhr schlief er am Gleis 15 an der Bahnsteigkante. Er wurde geweckt und vom Bahnsteig wegbegleitet. Der Australier, der etwa 250 Kilometer westlich von Sydney wohnt, und zuvor das Oktoberfest besucht hatte, war sichtlich betrunken aber wegefähig. Gegen 01:30 Uhr klingelte er mehrmals grundlos an der Wache der Bundespolizei im Hauptbahnhof, worauf er mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof belegt wurde, dem er nachkam.

Um weitere Gefahrensituationen für ihn und andere auszuschließen, wurde er von der Bundespolizei in Unterbindungsgewahrsam genommen und bis in die Morgenstunden ausgenüchtert. Gegen den Australier wurden Ordnungswidrigkeitsermittlungen wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich eingeleitet.