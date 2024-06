Mit der MVG zu Andreas Gabalier, zum Tollwood Festival und zum Fan Fest Euro 2024

Am Samstag, 22. Juni, treffen drei Großveranstaltungen aufeinander: Das Konzert von Andreas Gabalier im Olympiastadion, das Tollwood Festival im Olympiapark, die Übertragungen der EM-Spiele in den Fan Zone sowie diverse Public Viewings im gesamten Stadtgebiet. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) reagiert mit einer Verstärkung der U-Bahn und zusätzlichen Bussen in Richtung Olympiazentrum.

Für die Anreise zum Tollwood Festival empfiehlt die MVG den Bus 144. Zwischen Scheidplatz und Olympiapark West kommt alle 7 Minuten ein Bus. Die MVG setzt größere Fahrzeuge als üblich ein und verlängert den Betrieb bis in die Nacht. Alternativ bietet sich die Anreise mit der Tram 20/21 über die Haltestelle Heideckstraße oder die Tram 12 über die Haltestelle Infanteriestraße an.

Zusätzlich ist für die Dauer des Festivals eine mobile MVG Radstation in Nähe der Bushaltestelle Olympiaberg (Bus 144) aufgestellt.

Für die Anreise zur Fan Zone und dem Konzert im Olympiastadion wird die U3 zum Olympiazentrum auf einen 5-Minuten-Takt verstärkt. Zusätzlich fährt die U8 über den Hauptbahnhof zum Olympiazentrum.

Eine alternative U-Bahnverbindung zum Olympiagelände besteht über die U1 mit Fußweg ab U-Bahnhof Gern. Alternativ können Fahrgäste die U1 auch bis Olympia-Einkaufszentrum nutzen und dort in die U3 umsteigen. S-Bahn-Fahrgäste haben die Möglichkeit, am U-/S-Bahnhof Moosach zur U3 zu wechseln. Die Tramlinien 20/21 fahren bis ca. 22 Uhr jeweils im 10-Minuten-Takt von/zur Haltestelle Olympiapark West an der Dachauer Straße. Beide Linien werden am Nachmittag und nach Konzertende weiter mit zusätzlichen Fahrzeugen verstärkt.

Zur Heimreise sind ab dem Abend bis in die Nacht zusätzliche U-Bahnzüge und Trambahnen im Einsatz. Außerdem ist ab ca. 21 Uhr ein Shuttle-Verkehr mit Bussen vom Olympiazentrum über Frankfurter Ring zum U6-Bahnhof Studentenstadt eingerichtet.

Engpässe zu erwarten – bitte Geduld!

Insbesondere nach den Veranstaltungen ist mit Engpässen an den Bahnhöfen zu rechnen, wenn Tausende Richtung U-Bahn drängen. Der Bahnhof wird – wie in solchen Fällen üblich und aus Sicherheitsgründen geboten – bei drohender Überfüllung jeweils für wenige Minuten gesperrt bis am Bahnsteig wieder genug Platz für nachrückende Kunden ist.

Die MVG bittet dabei schon jetzt um etwas Geduld.