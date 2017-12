Mit der Tollwood Silvesterparty oder der Silvestergala das Jahr 2017 verabschieden

IM HERZEN MÜNCHENS INS NEUE JAHR FEIERN: Ob ausgelassene Party oder stilvolle Feier mit Dinner, Live-Musik und Kabarett – auf Tollwood gehen fast alle Wünsche nach einer passenden Silvesterfeier in Erfüllung.

Auf der Tollwood-Silvesterparty spielen Live-Bands und DJs zur letzten Party des Jahres auf: In fünf Zelten gibt es z.B. Reggae mit Jamaram, Weltmusik mit AnaLu & Shavez oder Polka mit Skolka und Rockabilly mit Susan Brown & the Ballin‘ Keen. Tarotkartenleger Robert Alcazane wirft auf Wunsch einen ersten Blick in das neue Jahr und Künstler auf Stelzen tanzen in leuchtenden Kostümen über die festlich geschmückte Theresienwiese. Traditionell erklingt um 24 Uhr der Mitternachtswalzer in allen Zelten und auf dem Festivalgelände.

Auf der Tollwood-Silvestergala verabschieden die Besucher das alte Jahr mit Kabarett, Live-Musik und einem 5-Gänge-Bio-Menü. Bei Hannes Ringlstetter trifft Qualtinger auf Fred Fesl, niederbayerische Gstanzl auf Rock’n’Roll. Authentisch, musikalisch und spontan. Anschließend tanzen die Besucher zu den heißen Rhythmen von Ecco DiLorenzo and his Innersoul ins neue Jahr hinein (nur noch Restkarten erhältlich).

Tickets für die Silvesterparty (24,85 Euro, erm. 19,80 Euro) und die Silvestergala (ab 142,80 Euro erm. ab 131,30 Euro) gelten am Veranstaltungstag drei Stunden vor und nach der Veranstaltung als MVV-Ticket. Im Preis sind die VVK- und die Systemgebühr enthalten. Karten können unter der Tollwood-Ticket-Hotline 0700- 38 38 50 24 (ca. 12,6 Ct/min je nach Anrufernetz) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.