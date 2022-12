Mit Tollwood auf der Theresienwiese ins neue Jahr feiern

Jetzt Tickets für die Silvesterparty mit sechs Bands und DJs sichern – Silvestergala ist bereits ausverkauft

Servus 2022! Hallo 2023! Noch etwa zwei Wochen sind es bis Silvester. Wer das Jahr 2022 beschwingt ausklingen lassen will und das neue Jahr mit einer großen Party begrüßen möchte, für den hat Tollwood etwas vorbereitet. Bei der Silvesterparty auf drei Areas mit Live-Musik, unter anderem von Django 3000 und Jamaram, lässt sich trefflich gemeinsam ins neue Jahr feiern. Karten gibt es unter www.tollwood.de im Vorverkauf. Die Silvestergala im Grand Chapiteau ist bereits ausverkauft.

Rockig, lässig und unverwechselbar

Mit treibenden Balkan-Beats, erdigem Gitarren-Rock ’n’ Roll, lässigem Folk-Swing und teuflisch-melodischen Geigensoli rocken Django 3000 die Partybühne im Bazarzelt – die Folk-Rock-Band aus dem Chiemgau feiert das Leben! Jamaram treffen Jahcoustix und werden das Publikum mit groovigem Reggae und Ska begeistern. Einfach unverwechselbar zelebriert die Express Brass Band mit einer Vielzahl an Instrumentalistinnen und Instrumentalisten verschiedenste Musikstile – von Jazz, Soul, Afrobeat, New Orleans Brass und Latin bis zu funkigen Maghreb-Melodien. Der Club27Plus bringt als Quintett weit mehr Songs als die der mit 27 Verstorbenen wie Jimi Hendrix, Kurt Cobain oder Amy Winehouse auf die Bühne. Sie haben ein großes Repertoire an bekannten Partyhits aber auch ein feines Gespür für musikalische Kleinode abseits des Mainstreams.

An Silvester auf Tollwood wird gefeiert und getanzt auch im Hexenkessel – zum Beispiel mit Peter Heger & Edwin Karbaumer, die lässig und virtuos mit Piano und Schlagzeug Boogie-Woogie bieten. Oder mit DJ Pascha im Bazarzelt – er bringt den Best of Ever Sound (80er-, 90er-Jahre bis heute) mit Visuals aufs Festivalgelände; DJ Dirk Wagner begeistert im Hexenkessel mit seinem Pop-Jazz-Mix am Plattenteller.

Und da Tanzen und Feiern auch durstig und hungrig macht, hat auch das gastronomische Angebot einiges zu bieten. In der Foodplaza gibt es kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt – untermalt mit Sound vom Plattenteller. Natürlich darf auch der traditionelle Walzer um Mitternacht nicht fehlen. Mit der schönen blauen Donau tanzen Tollwood und sein Publikum ins neue Jahr.

Tickets für die Silvesterparty gibt es www.tollwood.de und bei München Ticket für 33 Euro (ermäßigt 29 Euro).

Infos und Zeiten:

Silvesterparty mit drei Bands an drei Locations

Bazar

19 + 2 Uhr | DJ Pascha (Best of ever Sound)

20:30 Uhr | Express Brass Band (Jazz, Soul, Afrobeat)

22 Uhr | Jamaram meets Jahcoustix (Reggae und Dub, on Top noch Ska, Latin, Pop und Balkanbeats)

0:20 Uhr | Django 3000 (Bayerischer Folk-Rock-Sound)

Hexenkessel

19 Uhr + 2 Uhr | DJ Dirk Wagner

20:30 Uhr | Peter Heger & Edwin Karbaumer (Klassik, Boogie Woogie, Swing)

22:30 + 0:20 Uhr | Club27plus (Pop- und Rock-Covers)

Außengelände

19 Uhr | Stelzentheater Hochformat „Illumina“



Food-Plaza

ab 19 Uhr | Best of Food & Sound

Samstag, 31.12.2022 – Einlass und Beginn: 19 Uhr; Live-Musik 20:30 Uhr – Open End

Weitere Informationen zu Zeiten und Preisen unter www.tollwood.de.

Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag als MVV-Ticket.

Noch bis zum 23. Dezember lädt das Tollwood Winterfestival zu dem etwas anderen, dem außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt. Das Motto in diesem Winter: „Tatort Zukunft“. Denn jetzt heißt es handeln, um die Welt in eine lebenswerte Zukunft zu führen.

Im Grand Chapiteau auf der Theresienwiese richtet die kanadische Compagnie Machine de Cirque noch bis inklusive Silvester ihr zweites Programm „La Galerie“ mit artistischer Akrobatik, einer Prise Poesie und einer guten Portion Humor an. Zur Show wird ein außergewöhnliches Mehr-Gänge-Menü in Bio-Qualität serviert – kreiert von Holger Stromberg, mit 23 Jahren jüngster Sternekoch Deutschlands und lange Küchenchef der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Tickets für die Silvesterparty auf dem Tollwood Winterfestival gibt es für 33 Euro (ermäßigt: 29 Euro) unter www.tollwood.de, und www.muenchenticket.de und telefonisch unter 089-3838500 (versandkostenfrei).