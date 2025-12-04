MonaCoro singt vom Wunder der Weihnacht – am 14.12. in St.Vinzenz

Am Sonntag, den 14. Dezember erzählt der Münchner a-capella-Kammerchor MonaCoro mit Kompositionen und Arrangements vom Wunder der Weihnacht. Besucherinnen und Besucher dürfen sich sowohl auf Werke von barocken Komponisten wie Giovanni Pierluigi da Palestrina und Jan Pieterszoon Sweelinck freuen, als auch auf zeitgenössische Stücke von Arvo Pärt oder Urmas Sisask. Darüber hinaus verzaubert MonaCoro sein Publikum mit neuen Arrangements bekannter Weihnachtsklassiker.

Besonders erfreulich: MonaCoro wurde kürzlich aus über 200 Bewerbungen als einer von zwölf Chören ausgewählt, die beim renommierten Mitmachprojekt „Singen mit Sir Simon“ des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Sir Simon Rattle teilnehmen dürfen. Damit reiht sich der Chor in eine exklusive Gruppe von Ensembles ein, die gemeinsam mit dem BR-Chor und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks auftreten werden.

Details zum Konzert:

Wann : 14.12.2025 um 17Uhr

: 14.12.2025 um 17Uhr Wo: St. Vinzenz, Klarastraße 16, 80636 München

St. Vinzenz, Klarastraße 16, 80636 München Weitere Informationen zum Chor gibt es hier: https://www.monacoro.de

gibt es hier: https://www.monacoro.de Der Eintritt ist frei

Über MonaCoro:

MonaCoro ist ein a-cappella Kammerchor aus München, der sich mit hohem Anspruch an einen homogenen Klang und großer Begeisterung für das Singen ein breites Repertoire an weltlicher und geistlicher Musik erschlossen hat. Dabei reicht sein Spektrum von Komponisten des 16. Jahrhunderts über die Romantik des 19 Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Werken.

Die Chorleitung hat Konstantin Kneißl inne. Kneißl hat an der Münchner Hochschule für Musik und Theater Musik studiert. Sein Studiumsschwerpunkt lag dabei auf der Chorleitung, in der er von Prof. Gerd Guglhör, Prof. Martin Steidler und Verena Egger unterrichtet wurde. Zu weiteren Lehrern zählten Tibor Jonas und Prof. Sonja Korkeala für Violine, Hermann Lechler, Michael Schneidt und Victor Alcántara für Klavier sowie Susanne von Sicherer und Prof. Thomas Gropper für Gesang.