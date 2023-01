Moosach: Nach versuchtem Einbruch in Supermarkt festgenommen

Am Dienstag, 03.01.2023, gegen 21:30 Uhr, meldete sich ein Passant beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass gerade eine unbekannte männliche Person in einem Supermarkt in Moosach einbrechen würde.

Schon kurz darauf konnte die Polizei vor Ort den Einbrechenden, einen 19-Jährigen aus Stuttgart, im Vorraum des besagten Supermarktes festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen hebelte der Tatverdächtige die Haupteingangstüren auf und gelangte so in den Zwischenbereich, wo er versuchte weitere Zugangstüren zu öffnen.

Der 19-Jährige wurde nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird im Laufe des heutigen Tages einem Richter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums.