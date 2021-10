Mozartstadt Augsburg präsentiert sechs Film-Dokus

Porträts zum Thema „Mozarts Europa – Europas Mozart“ mit Ian Bostridge, Roberta

Mameli, Alexandre Tharaud, Václav Luks und Collegium 1704, Akademie für Alte

Musik Berlin, Maximilian Hornung und Sarah Christian sind jetzt komplett, online auf

mozartstadt.de kostenfrei zugänglich.



Was wäre Europa ohne Mozart? Und was wäre Mozart ohne Europa? Gut 250 Jahre

nachdem Leopold Mozart mit seinen zwei Wunderkindern den Kontinent bereiste,

folgt das Mozartbüro Augsburg samt Filmteam diesen Spuren. In der Begegnung mit

herausragenden Künstlerinnen, Künstlern und Ensemble an ihren jeweiligen

Heimatorten verweben sie das Heute mit Historie zu einem entdeckungsreichen

Panorama. Die Crew um die Berliner Kulturjournalistin Sylvie Kürsten, die Kölner

Dramaturgin Catherine Schumann und die Augsburger Agentur YEAH drehte im

Sommer 2021 an besonderen Schauplätzen. Etwa in Berlin auf einem originalen Spree–

Grenzboot der DDR mit Akamus–Konzertmeister Bernhard Forck. Das Team begleitete

auch Václav Luks und das Collegium 1704 zum Festival „Smetanova“ von Prag ins

ostböhmische Litomyšl, Alexandre Tharaud in die königliche Oper im Schloss von

Versailles, Ian Bostridge in die Vauxhall Gardens in London, Roberta Mameli in das

Archiv der Künstlerin Rachele Bianchi (1925–2018) in Mailand und Maximilian Hornung

und Sarah Christian zum Burger–Grillen in die Augsburger Fuggerei. Die etwa zehnminütigen Filme sind sowohl persönliche Porträts als auch Mozart–Biopic und

Geschichts–Doku. Wie blicken die Protagonist*innen auf Europa und seine Geschichte?

Wie auf Mozart? Inwiefern ist Musik politisch? Kann Musik Grenzen überwinden? Was

bedeutet Heimat für Musiker*innen, die in der ganzen Welt unterwegs sind? Und in

welchem Europa waren eigentlich seinerzeit die Mozarts unterwegs?

Die Porträtierten waren im Oktober 2021 Gäste beim Mozartfest Augsburg mit dem

gleichnamigen Titel „Mozarts Europa – Europas Mozart“. Jürgen Enninger,

Kulturreferent der Stadt Augsburg, würdigt das Programm und seine europäische

Dimension: „Das Mozartfest hat die unendliche Bandbreite an Interpretationsformen

und Besetzungen auf höchstem internationalen Niveau sichtbar werden lassen. Viel

wichtiger allerdings: Es hat das kulturelle Herz Europas spürbar werden lassen und dies

insbesondere über die filmischen Interviews. Ein Herzschlag, der unsere Stadt

begeistert und in den Bann zieht.“

Das nächste Mozartfest Augsburg findet wieder wie traditionell üblich im Frühsommer

statt (9. April und 5.–28. Mai 2022) und trägt dann die Überschrift „STATE OF THE ART“.

Als Gäste werden Anne Sofie von Otter, Cameron Carpenter u.a. erwartet.



Alle Filme gibt es hier: www.mozartstadt.de/filme

Übersicht der Filme:



Collegium 1704 und Václav Luks (Prag und Litomyšl)

Über Mozarts Europa, seine Freundschaft zum fast vergessenen Zeitgenossen

Mysliveček, seine Liebe zu Prag, die EU–Osterweiterung und die kontinuierliche

Weiterentwicklung der Alten Musik u. a.



Alexandre Tharaud (Paris)

Über die Magie historischer Konzertsäle, die Beziehung von Musiker*innen zu ihrem

Instrument, den Zusammenhang von Kunst und Politik sowie Mozart als Katalysator

Europas u. a.



Roberta Mameli (Mailand)

Über Mozarts Anfänge als Opernkomponist, große Frauen und ihr Einfluss auf die

(Kultur–)Politik seit Mozarts Zeiten, Italien als Kulturland, Geschlechtergerechtigkeit in

der Kunst u. a. Als Gast: die Schauspielerin, Autorin und Aktivistin Cinzia Spanò.



Ian Bostridge (London)

Über höflichen Umgang von der Aufklärung bis ins Twitter–Zeitalter, einen Park als

Experimentierfeld der Demokratie und die Frage „Qua vadis, Europa?“ u. a.



Akademie für Alte Musik Berlin (Berlin):

Bernhard Forck, Konzertmeister, Ernst–Burghard Hilse, Gründungsmitglied, Flötist und

Manager von, Xenia Löffler, Solo–Oboistin. Ostberlins erstes Barockorchester über die

Fähigkeit der Musik, Freiräume auszuloten und Grenzen zu verschieben u. a.



Sarah Christian und Maximilian Hornung (Augsburg)

Sarah Christian, Geigerin, Maximilian Hornung, Cellist. Beide stammen aus

Musikerfamilien, und werden gerne als Wunderkinder bezeichnet. Über den Charme

der Augsburger*innen und Musik als Schule der Toleranz u. a.

Das Filmprojekt wurde entwickelt im Rahmen von „dive in. Programm für digitale

Interaktionen“ der Kulturstiftung des Bundes, gefördert durch die Beauftragte der

Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von NEUSTART KULTUR.