München hat ein neues Festival – Superbloom am 5.9. und 6.9.2020 im Olympiapark München

Der bayrischen Metropole dichtet man ja so einige Klischees an: sehr gemütlich und das Fehlen einer coolen, jungen Party- und Kunst-Crowd. Mit dem neuen Music- & Art-Festival zeigt München, was es in Sachen Pop-Culture und Szene zu bieten hat. Das brandneue Superbloom schlägt im September gemeinsam mit lokalen Partnern für zwei Tage seine Zelte, Bühnen und Stände für ein musikalisches Kunst-Spektakel der Extraklasse auf, das Genregrenzen aufheben wird.

Auf insgesamt drei großen Bühnen werden sich nationale und internationale Superstars die Klinke- oder besser das Mikrophon in die Hand–geben und den Besuchern ein komplettes Wochenende so richtig einheizen.

Erstmals in München gibt sich US-Superstar Miley Cyrus die Ehre. Mit Millionen verkaufter Alben und Streams und unzähligen Welt-Hits wie „Wrecking Ball“, „Party In The U.S.A.“ und „We Can’t Stop“ im Gepäck, wird das Pop-Chamäleon mit ihren Live-Qualitäten überzeugen. Die Tanzschuhe schnüren können sich Gäste für die Crème de la Crème der elektronischen Musik. Zum Auftakt des Festivals kommen zwei der weltweit angesagtesten Meister der Regler vorbei: David Guetta und DJ Snake. Den französischen DJ und Produzenten David Guetta darf man getrost als absolute Hit-Maschine betiteln – denn er liefert seit Jahren verlässlich einen Hit nach dem anderen. Auch DJ Snake ist aus den Charts und Clubs dieses Planeten nicht mehr wegzudenken. Hits mit Justin Bieber, Selena Gomez, Cardi B, J Balvin, Tyga und vielen mehr avancierten zu Ohrwürmern einer ganzen Generation.

Die Band AnnenMayKantereit um Reibeisenstimme der Stunde Henning May führt die Riege der nationalen Stars bei der Premiere von Superbloom an. AnnenMayKantereit sind in den letzten Jahren zu absoluten Fanund Kritikerlieblingen der Republik geworden, nicht zuletzt durch Nummer-Eins-Kollaborationen mit K.I.Z. und Juju.

Gerappt, gesungen, getanzt oder einfach nur gefeiert werden darf zudem mit dem Senkrechtstarter der Stunde Apache 207, ebenso wie mit Alligatoah, Alice Merton, Joy Denalane, Bishop Briggs, Alli Neumann, Loredana, den Berlinern BHZ, Max Herre und den Parcels.

Hinzu kommen Auftritte von Ex-One Directioner Liam Payne und Jonas Blue sowie eine gefeierte Comeback-Show der Pussycat Dolls. Für Moshpits werden am Ende nicht nur Scooter, die $UICIDEBOY$ und Blackbear sorgen – ein großes Feuerwerk wird auch die Show von Ru Pauls’s Drag Race: Werq The World, die einen exklusiven Stopp in München einlegt.

Für Lacher und jede Menge Humor wird Comedy-Star Kaya Yanar sorgen, der seit Jahren im deutschsprachigen Raum ganze Hallen füllt, mehrfach den Deutschen Comedypreis sowie den Deutschen Fernsehpreis abstauben konnte und auch auf dem Festival seine große Bühne bekommt. Live-Podcasts gibt es u.a. mit Micky Beisenherz und seinem Fußball MML, MitVergnügen Gründer Matze Hielscher ist mit seinem Hotel Matze dabei und Studio Braun-Mitglied & Fleisch ist mein Gemüse-Autor Heinz Strunk lädt zu einer Lesung ein.

Hinter den Kulissen arbeitet das Superbloom Team bereits auf Hochtouren an weiteren Bestätigungen, unter anderem an einem weiteren Headliner, Podcast-Formaten, Comedy und weiteren Specials.

Die Besucher*innen können gespannt sein, denn beim Superbloom wird das Gelände in einer noch nie gesehenen Art und Weise gestaltet: Groß und Klein können in eine fantasievolle und vielfältige Welt eintauchen, die unvergessliche und bunte Erlebnisse garantiert. In mehreren Areas gibt es überall etwas zu entdecken, erleben und interaktiv mitzugestalten: Ein Lifestyle-Sports-Areal, ein Bereich zu Wissenschaft und Forschung sowie Nachhaltigkeit, Kunst und Urban Art, Akrobatik, Tanz und Performance – überall gibt es etwas zu entdecken. Für Familien und kleine Gäste wird mit dem MiniBloom und der Daisy Stage für Abenteuer und

Spaß gesorgt sein.

Der Vorverkauf startet ab sofort. Tickets sind über die offizielle Website des Festivals hier verfügbar. Dabei sind die 2-Tages-Tickets ab sofort für 155,00 EUR im Vorverkauf erhältlich, das Tagesticket für Samstag oder Sonntag für 89,00 EUR. Die limitierten Tickets für Kinder sind ab sofort kostenlos zu haben. Weitere Ticketangebote und -kategorien werden auf www.superbloom.de angeboten.

Alle bisher bestätigten Acts im Überblick (in alphabetischer Reihenfolge):

Alice Merton, Alli Neumann, Alligatoah, AnnenMayKantereit, Apache207, Bavarian Squad, Beabadoobee, BHZ, Bishop Briggs, Blackbear, David Guetta, Deine Freunde, Die Sebastians, DJ Snake, Drunken Masters, Fatoni, Feuer & Brot, Fußball MML, Gryffin, Heinz Strunk, Hotel Matze, Hugel, Jonas Blue, Joy Denalane, Kaya Yanar, Liam Payne, Loredana, Max Herre, Mighty Oaks, Miley Cyrus, Parcels, The Pussycat Dolls, RIN, Ru Paul’s Drag Race, Scooter, Sophie Hunger, $UICIDEBOY$, Vini Vici.

Weitere Bestätigungen folgen in Kürze!