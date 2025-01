Münchner Gesellschaft Narrhalla e.V. lädt am 19.01.2025 zur 6. Schunkelmesse ein

Unter dem Motto „Fasching hat Herz“ lädt die Münchner Gesellschaft Narrhalla e.V. und ihr Ehrensenator, Stadtpfarrer Rainer Maria Schießler, wieder sehr herzlich zur 6. Schun-kelmesse in die Kirche St. Maximilian ein.

Der von Stadtpfarrer Schießler gehaltene Gottesdienst wird musikalisch von Narrhalla Senator Klaus Ammann und seinen Musikern umrahmt. In bester Faschingsstimmung unter Mitwirkung der Faschingsvereine und –gesellschaften mit ihren Prinzenpaaren in farbenprächtigen Ornaten und Kostümen, wird gesungen, geklatscht und geschunkelt.

Vor dem Gottesdienst wird zur Erinnerung an die diesjährige Schunkelmesse von den Aktiven wieder ein Festband gegen Spende angeboten. Der Erlös kommt einem guten Zweck zu und wird im Namen von „Fasching hat Herz“ übergeben. Der Erlös der letzten 2 Schunkelmessen wurde, aufgerundet auf jeweils € 1.000,00 an die „Clinic Clowns“ und den „Wünschewagen“ gespendet.

Der schöne Brauch des Faschingsgottesdienstes wurde vom Rheinland übernommen. In Köln ist es Tradition, dass vor Beginn der närrischen Tage tausende Kölner Jecken zuvor noch einmal innegehalten und im Kölner Dom für eine friedliche Session beten. In Mün-chen findet dieser Faschingsgottesdienst auf Initiative der Narrhalla seit 2020 statt.

Sonntag, 19. Januar 2025

Beginn 10:30 Uhr

St. Maximilian Kirche

Deutingerstr. 4, 80469 München