Münchner Stadtbibliothek Sendling: Crashkurs Bewerbung

Ist das Bewerbungswissen noch auf dem neuesten Stand? Fällt die Bewerbung im Unternehmen positiv auf? Wer sicher sein will, dass seine Unterlagen gut ankommen, erhält in dem Crashkurs „Zeitgemäße Bewerbung“ praxiserprobte Tipps zu Anschreiben, Deckblatt, Lebenslauf, Bewerbungsfoto, Zeugnisse sowie Online- und E-Mail-Bewerbung. Der Kurs findet im Rahmen von „kurz&gut“, einem Angebot der Münchner Volkshochschule und der Münchner Stadtbibliothek, am Donnerstag, 2. Februar, von 19.15 bis 20.45 Uhr, statt.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Die Anmeldung erfolgt über MVHS Süd, Telefon 74 74 85 20, Kursnummer D440131. Ort der Veranstaltung ist die Münchner Stadtbibliothek Sendling in der Albert-Roßhaupter-Straße 8.