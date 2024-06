MVG: Buslinien 52-62-132 Umleitungen wegen Brauertag

Wegen des Münchner Brauertags am Marienplatz sind am Samstag, 15. Juni, zeitweise Strecken in der Innenstadt gesperrt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss daher bis zum Mittag die Buslinien 52, 62 und 132 umleiten.

Die Buslinien 52 und 62 können von ca. 9 bis 12 Uhr den Abschnitt Viktualienmarkt – Marienplatz (Rindermarkt) – St.-Jakobs-Platz nicht bedienen und verbinden die Haltestellen Blumenstraße und Sendlinger Tor direkt.

Der Bus 132 wendet von Betriebsbeginn bis ca. 12 Uhr vorzeitig am Isartor und fährt von dort weiter zur Haltestelle Isartor / Zweibrückenstraße. Der Abschnitt Tal – Marienplatz – Viktualienmarkt – Schrannenhalle entfällt.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.