MVG: U3 und U6 ab Montag wieder regulär unterwegs

Die Arbeiten zur Weichenerneuerung am Sendlinger Tor werden pünktlich beendet. Ab Montag, 31. Juli, fahren die Linien U3 und U6 wieder ihren regulären Linienweg, der Ersatzverkehr wird dann eingestellt.

Seit 12. Juni wurde die Weichenanlage südlich des U3/U6-Bahnhofs Sendlinger Tor erneuert. In dieser Zeit haben die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) drei Weichen samt Schienen und Schwellen sowie 600 Tonnen Schotter ausgetauscht.

Die Vollsperrung war notwendig, um die Arbeiten in den engen Verhältnissen und in möglichst kurzer Zeit im Tunnel umsetzen zu können. Während der Sperrzeit haben SWM und MVG weitere Maßnahmen durchgeführt, die allein zusätzliche Sperrungen benötigt hätten: So wurden rund zwei Kilometer Stromschienen erneuert, die Elektronik im Tunnel auf den neuesten Stand gebracht und die Hintergleisfassade an den Bahnsteigen am U-Bahnhof Goetheplatz saniert.

„Auch wenn wir damit Umwege und zusätzliche Umstiege für unsere Fahrgäste verursachen, sind Maßnahmen wie die Erneuerung der Weichenanlage am Sendlinger Tor notwendig, wenn wir die U-Bahn fit für die Zukunft machen wollen. Wir begrenzen die Einschränkungen auf ein Minimum und bieten ein Maximum an Ersatzverkehr an. Wir haben den gesamten Zeitraum über die Situation beobachtet und den Personaleinsatz sowie die Disposition der Fahrzeuge immer wieder angepasst, um der Nachfrage noch besser gerecht zu werden“, sagt MVG-Chef Ingo Wortmann.

„Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die daran beteiligt waren – ob im Gleisbau, in der Betriebskoordination, der Fahrgastinformation, der Leitstelle oder nicht zuletzt unseren Fahrerinnen und Fahrern – gilt mein herzlicher Dank. Bei unseren Fahrgästen bedanke ich mich für die Geduld und die Bereitschaft, längere Wege in Kauf zu nehmen und hoffe auf Verständnis, dass ohne Bestandserneuerung keine Verkehrswende möglich ist“, so Wortmann weiter.

Um sich bei den Fahrgästen für die Geduld zu bedanken hat Ingo Wortmann am Dienstag, 25. Juli, eine süße Wegzehrung an die Fahrgäste des Ersatzverkehrs verteilt. Bei einer weiteren Danke- Aktion verteilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Freitag, 28. Juli, abU3 14 Uhr Eis an die Fahrgäste am Sendlinger Tor zwischen U-Bahn und Haltestelle der Ersatzbusse vor dem ADAC-Gebäude.