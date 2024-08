Nächste Bauphase bei neuer Bahnbrücke über der Dachauer Straße

Die Erneuerung der Eisenbahnbrücke über der Dachauer Straße in Moosach schreitet weiter voran. Um die nächste Bauphase erfolgreich umzusetzen, wird der Fuß- und Radweg vom 12. August bis 27. September gesperrt. Fußgänger:innen und Radfahrer:innen werden gebeten, die Umfahrungen der letzten Sperrung zu nutzen: die Unterführung am Bahnhof Moosach oder die Unterführung an der Liegnitzer Straße.

Für den Abbruch des bestehenden Bauwerks und den Einschub der neuen Brücke muss zudem die Bahnstrecke zwischen Bahnhof Laim und Bahnhof Feldmoching vom 3. September (ab 14:00 Uhr) bis 9. September (03:50 Uhr) gesperrt werden. Auf der Relation Moosach – Fasanerie – Feldmoching fahren Ersatzbusse. Alternativ können Fahrgäste von und zur Innenstadt die U2 in Feldmoching nutzen.

Um die Dauer der Streckensperrung möglichst kurz zu halten, wird auch nachts gearbeitet. Anwohner sollten sich daher auf lärmintensive Bautätigkeiten in den Nächten vom 3. bis 9. September einstellen.

Die DB hat die Anwohner:innen per Wurfsendung informiert. Sie können sich bei Fragen oder Anmerkungen zu den Schallimmissionen an einen Immissionsschutzbeauftragen wenden.

Die Deutsche Bahn (DB) und die Landeshauptstadt München gestalten den Kreuzungsbereich an der Bahnbrücke über der Dachauer Straße in Moosach umfangreich neu. Die Eisenbahnbrücke wird durch den Umbau höher und breiter. Dies ermöglicht getrennte Geh- und Radwege sowie eine bis unter die Brücke verlängerte Abbiegespur. Ziel ist es, durch den Umbau die Sicherheit und Stabilität auf Schiene und Straße zu erhöhen.

Die DB und die Landeshauptstadt investieren 13 Millionen Euro in die Baumaßnahme. Sie ist Teil eines umfassenden Modernisierungsprogramms. Allein 2024 erweitert, modernisiert und erneuert die DB im Rahmen der Unternehmensstrategie „Starke Schiene“ mehr als 150 Brücken, 1.000 Bahnhöfe, 2.000 Weichen und 2.000 Kilometer Gleise.