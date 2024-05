Nele Neuhaus liest am 28. Mai in der BMW Welt

Lesung der Bestsellerautorin am 28. Mai im Rahmen des 20. Internationalen Krimifestivals in der BMW Welt

Alle Krimifans erwartet in diesem Frühjahr ein absolutes Highlight in der BMW Welt: Die Bestsellerautorin Nele Neuhaus wird am 28. Mai um 19:30 Uhr aus ihrem neuesten Werk „Monster“ lesen. Anlass ist das 20. Internationale Krimifestival München mit zahlreichen Lesungen renommierter Autorinnen und Autoren, die die bayerische Landeshauptstadt zum Epizentrum der Kriminalliteratur machen.

Nele Neuhaus liest in einer der spektakulärsten Locations in München



Deutschlands erfolgreichste Thriller-Autorin war schon früher im Rahmen des Krimifestivals in der BMW Welt zu Gast: Bei ihren Lesungen 2014 und 2016 begeisterte sie über 1.400 Augenzeugen. Am Dienstag, den 28. Mai, um 19:30 Uhr liest die deutsche Erfolgsautorin aus ihrem neuesten Krimi „Monster“. In seinem elften Fall geht das Ermittlerduo Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff einer Serie rätselhafter Todes- und Vermisstenfälle nach und steuert, ohne es zu ahnen, auf eine Katastrophe zu.

Nele Neuhaus, geboren in Münster, lebt seit ihrer Kindheit im Taunus und schreibt bereits ebenso lange. Ihr 2010 erschienener Kriminalroman „Schneewittchen muss sterben“ brachte ihr den großen Durchbruch, heute ist sie die erfolgreichste Krimiautorin Deutschlands.

„Wir freuen uns, dass Nele Neuhaus zum dritten Mal mit einem ihrer Krimi-Bestseller in die BMW Welt kommen wird. Ihre bisherigen Lesungen haben gezeigt, wie gut spannende Literatur und die Eventflächen der BMW Welt zusammenwirken“, so Sandra Wittemer, Leiterin der BMW Welt.

Die BMW Welt ist zum wiederholten Mal „Tatort“ im Rahmen des Internationalen Krimifestival München: Genregrößen wie Simon Beckett, Hakan Nesser, Don Winslow, Donna Leon, Jussi Adler Olsen und Sebastian Fitzek waren bereits für Lesungen zu Besuch. Und auch für Film- und Serienfans war die BMW Welt in den letzten Jahren ein spannender Anlaufpunkt: So feierte 2015 die US-Krimiserie „Ray Donovan“ ihre Premiere in der ikonischen Münchner Sehenswürdigkeit. 2018 wurde der Actionthriller „Mission Impossible – Fallout“ erstmals vor deutschem Publikum gezeigt.

Krimifestival macht München zum Epizentrum der Kriminalliteratur



Das Internationale Krimifestival München gilt als eines der renommiertesten Festivals für Kriminalliteratur und präsentiert jeweils im Frühjahr und Herbst die spannendsten Krimi-Neuheiten der Saison und die zahlreichen Facetten des Krimi-Genres. 2013 wurde das Krimifestival München mit dem 1. Deutschen Lesepreis der Stiftung Lesen in der Kategorie „Herausragendes Individuelles Engagement“ ausgezeichnet und 2014 für den Tassilo-Kulturpreis der Süddeutschen Zeitung nominiert. Die britische Zeitung „The Guardian“ zählt das Krimifestival München zu den besten Krimifestivals der Welt.

Tickets zu der Lesung von Nele Neuhaus in der BMW Welt am 28. Mai gibt es unter: mail@krimifestival-muenchen.de.

Mehr Informationen zu der Lesung und zum Programm des Krimifestivals finden Sie auf der Website der BMW Welt und auf www.krimifestival-muenchen.de.