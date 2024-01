Neues Förderprogramm für E-Taxis gestartet

Vier Millionen Euro für die Umstellung Münchner Taxis auf elektrisch betriebene Fahrzeuge: Zum 1. Januar 2024 ist ein Förderprogramm gestartet, mit dem das Referat für Klima- und Umweltschutz in den kommenden zwei Jahren die Anschaffung eines E-Taxis mit bis zu 10.000 Euro unterstützt. Das Programm löst eine 2017 in Kraft getretene Förderung von E-Taxis ab und wird am Samstag, 13. Januar, beim E-Taxi-Tag 2024 der Branche und relevanten Akteur*innen vorgestellt.

Bürgermeister Dominik Krause: „Ich freue mich, dass wir durch die gute Zusammenarbeit und den informativen Austausch mit Branchenvertreter*innen eine Lösung finden konnten, die dem Taxigewerbe entgegenkommt. Das neue Programm bietet den Unternehmer*innen Planungssicherheit, sich bei der Neuanschaffung von Fahrzeugen für E-Mobile zu entscheiden. Die Taxler sind offen für den Umstieg – und wir wollen sie dabei unterstützen. Gemeinsam können wir so einen echten Beitrag zum Klimaschutz und für bessere Luft in der Stadt leisten.“ Christine Kugler, Referentin für Klima- und Umweltschutz: „Die Taxis sind ein wichtiges und alltäglich genutztes Verkehrsmittel in der Stadt: Pro Jahr werden in München 190 Millionen Kilometer mit dem Taxi gefahren. Die Umstellung auf E-Taxis ist also ein wichtiger Schritt hin zu einer umweltfreundlichen und klimaverträglichen Mobilität. Ich freue mich, dass wir mit dem neuen Förderpaket das Fördervolumen im Vergleich zum Vorgängerprogramm mehr als verdoppeln konnten und damit 400 Taxifahrzeuge mit Elektroantrieb auf die Straße bringen können.“

Das neue Förderprogramm bietet einen hohen Anreiz für eine schnelle Umstellung der Taxibranche auf batterieelektrische Fahrzeuge: Während die bisherige Förderung auf die Fahrleistung bezogen war (20 Cent je Besetztkilometer), wird nun bereits die Anschaffung eines E-Taxis unterstützt. Die ersten 100 Fahrzeuge können zudem zusätzlich einen „Klimageschwindigkeitsbonus“ von 10 Prozent der Fördersumme (maximal 1.000 Euro) erhalten, wenn sie innerhalb von zwei Monaten nach der Antragsstellung bestellt werden. Mit der Förderung der Anschaffungskosten ging das Referat für Klima- und Umweltschutz auf einen entscheidenden Wunsch der Taxibranche ein.

Der E-Taxi-Tag 2024 ist eine Informationsveranstaltung der Industrie und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern und des Landesverbandes Bayerischer Taxi- und Mietwagen-Unternehmen e. V. in Zusammenarbeit mit dem ADAC Südbayern e. V., dem Referat für Klima- und Umweltschutz und dem Taxiverband München e. V. Bürgermeister Dominik Krause eröffnet die Veranstaltung am Samstag, 13. Januar, um 10 Uhr. Alexander Kreipl, Leiter Verkehr, Technik und Umwelt des ADAC Südbayern: „Wir freuen uns sehr, dass die von uns 2016 initiierte Förderung von E-Taxis mit dem neuen Förderprogramm der Landeshauptstadt München jetzt eine Fortsetzung findet. Damit Mobilität zukünftig umweltschonender wird, müssen wir alle Formen der Mobilität nachhaltiger gestalten. Elektro-Taxis können hier einen wichtigen Beitrag leisten und setzen ein Zeichen dafür, dass München in Sachen Mobilität fortschrittlich denkt. Als Partner des neuen Förderprogramms ist es uns daher wichtig, dieses Zeichen durch entsprechende Seitenbeklebung der Taxis auch nach außen zu tragen.“

Peter Inselkammer, Vorsitzender Regionalausschuss Landeshauptstadt München der IHK für München und Oberbayern: „Das Förderprogramm wird einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Energie- und Verkehrswende im Taxigewerbe leisten. Die IHK München hat den Abstimmungsprozess dazu zwischen Landeshauptstadt und Gewerbe von Anfang an moderiert. Durch die hohe Fahrleistung von jährlich bis zu 60.000 Kilometern je Fahrzeug kommt dem Taxi bei der Umstellung von Verkehrsmitteln auf klimaneutrale Antriebe eine große Rolle zu.“ Thomas Kroker, Vorstand Taxi-München eG: „Das Taxi als wesentlicher Teil des ÖPNV leistet seinen Beitrag zur Mobilität der Bürger in dieser Stadt. Damit im Zuge der Verkehrswende auch die Flotte der 3.100 Münchner Taxis nach und nach auf nachhaltige Antriebskonzepte umgestellt werden kann, bedarf es an Anreizen und Förderung. Mit dem nun beschlossenen Förderprogramm wurde ein wichtiger Schritt getan, um einen weiteren Anteil der Taxis zu elektrifizieren. Das Gewerbe ist gerne bereit, diesen Schritt zu gehen, allerdings bedarf es noch deutlicher Nachbesserungen bei Ladeinfrastruktur und bezahlbarem Ladestrom. Wir danken der Landeshauptstadt München für dieses hervorragende Förderprogramm und freuen uns auf die weitere Kooperation.“

Weitere Informationen zum Förderprogramm E-Taxis unter https://stadt.muenchen.de/service/info/sachgebiet-klimaneutrale-antriebe/10226328.