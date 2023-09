Neues Kinderparadies im DAV Kletter und Boulderzentrum München-West in Gilching wird am 11. September eröffnet

Am Montag, 11. September 2023 eröffnet das DAV Kletter- und Boulderzentrum München-West in Gilching sein neues Kinderparadies. Der 70 m² große Indoor-Kinderbereich bietet auf vier Ebenen moderne Spielelemente und Boulderwände für kleine und größere Kinder. Die Umbauarbeiten für das neue Kinderparadies begannen im Juli 2023 und wurden von KristallTurm, einem Lenggrieser Hersteller von Hochseilgärten, durchgeführt.

Für die Fläche des Kinderparadieses wurden der ehemalige Kinderbereich sowie der angrenzende Bouldertrainingsraum zusammengefasst, so entstand Raum für einen großzügigen, neuen Indoor-Kinderbereich in der Mitte der Kletterhalle. Die moderne Spielanlage misst auf 70 m² eine Anlagenhöhe von 4,90 m und unterteilt sich insgesamt auf vier Spielebenen. Zu den neuen Spielelementen gehören eine große Rutsche, zwei Boulderwände, Klettertau, Wackelbrücke, Kletterkamin, Netztunnel und Schaumstoffhindernisse. Die engen Gänge und Höhlen laden zusätzlich zum Versteckenspielen ein. Der gesamte Bereich ist absturzsicher und mit Weichbodenmatten ausgestattet. Im abgegrenzten Kinderbereich ist neben dem Eingang eine Sitzbank aus Holz integriert, praktisch für Eltern oder Aufsichtspersonen. Die Regalfächer unter der Sitzbank können zum Verstauen von Schuhen oder Taschen genutzt werden.

Das neue Kinderparadies im Innenbereich der Kletterhalle ergänzt nun, neben dem Kinderspielplatz im Freien, den speziell geschraubten Kinderrouten und weiteren Aktionen, das Angebot für Kinder im familienfreundlichen DAV Kletter- und Boulderzentrum München-West.

Dominik Arnold, Betriebsleiter DAV Kletter- und Boulderzentrum München-West: „Der neue Indoor-Kinderkletterbereich in Gilching gehört zu den modernsten und attraktivsten in München. Damit komplettieren wir unsere vielseitigen Kinder-Angebote in den vier familienfreundlichen DAV Verbundkletterhallen in Gilching, Thalkirchen, Freimann und Bad Tölz.“