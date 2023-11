Neuhauser Weihnachtsmarkt 2023

Charmant und urgemütlich – das ist der Neuhauser Weihnachtsmarkt. Seit beinahe drei Jahrzehnten steuern die Liebhaber von Kunsthandwerk in der Vorweihnachtszeit zielstrebig den Rotkreuzplatz an, wo von Puppen bis hin zu Pyramiden allerhand geboten ist. Für Groß und Klein gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Heimelig geht es wieder zu vom 27.11. – 23.12.2023 auf dem Neuhauser Weihnachtsmarkt.

Besonders Liebhaber des weihnachtlichen Kunsthandwerks treffen auf dem Neuhauser Weihnachtsmarkt ein abwechslungsreiches Sortiment an: Brav und fast ein wenig hoheitsvoll thronen Puppen in den Regalen, in ihrer direkten Nachbarschaft stehen weihnachtliche Backformen. Warme Schals und Textilien aller Art gehören genauso zum Angebot wie Halbedelsteine und schöner Schmuck. Auch Weihnachtskarten, Christbaumschmuck, mundgeblasene Glaskugeln und traditionelle Weihnachtspyramiden warten hier auf die große Bescherung. Viele weitere Geschenkideen von duftenden Kerzen über Kunsthandwerk aus Holz und Keramik bis hin zu bemalten Ledereinbänden lassen die Vorfreude auf die stillen Tage aufkommen.

27.11. – 23.12.2023

Ort: Rotkreuzplatz

Öffnungszeiten: Täglich 11 – 20:30 Uhr

Eröffnung am 27.11. um 13 Uhr