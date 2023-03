Neuperlach: Versuchter Diebstahl aus Taxi

Am Sonntag, 12.03.2023, gegen 22:30 Uhr, konnten zwei jüngere männliche Personen durch Zivilkräfte der Münchner Polizei dabei beobachtet werden, wie sie mittels eines Nothammers die Beifahrerscheibe eines Taxis einschlugen, das in der Albert-Schweitzer-Straße geparkt war. Nach einer Ansprache durch die Beamten, versuchten sie zu fliehen. Sie konnten noch in Tatortnähe durch die Polizeibeamten eingeholt und festgehalten werden.

Bei den beiden Personen handelt es sich um einen 12-Jährigen und einen 13-Jährigen (beide mit Wohnsitzen in München). Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ein Zusammenhang mit Einbrüchen aus Fahrzeugen aus der Vergangenheit hergestellt werden.

Nach Rücksprache mit dem Jugendamt wurden beide Kinder nach erfolgter Sachbearbeitung den Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.