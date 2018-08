Die Kampfsport-Veranstaltung New Breath FC geht in die erste Auflage und gastiert in der Bayern.Am 29.09.2018 wird in die Stadthalle Germering Kampfsport-Action vom Feinsten geboten, wenn ab 18.00 Uhr internationale Haudegen ihre Kräfte messen.

Die 10 Kämpfe umfassende MMA Fight Card hält dabei für jeden Geschmack etwas bereit.

Info und FightCard unter: www.nbfc-mma.com