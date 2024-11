OB Reiter eröffnet Münchner Christkindlmarkt 2024

Viele fleißige Hände haben in den vergangenen Tagen rund um den Marienplatz kräftig zugepackt. Holzbuden wurden aufgebaut, Waren verstaut und Auslagen dekoriert. Schließlich musste pünktlich zum Start des Münchner Christkindlmarkts alles fertig sein. Seit heute haben die Stände offen, und es weihnachtet wieder sehr in der Münchner Innenstadt. Das offizielle Startsignal für den Christkindlmarkt haben Oberbürgermeister Dieter Reiter und der Antdorfer Bürgermeister Klaus Kostalek am frühen Abend mit dem obligatorischen Countdown „Drei – zwei – eins – Licht !“ gegeben. Dann erstrahlte der Christbaum mit seinen 3.400 Lamperl. Bis Heiligabend, 24. Dezember, wird der Christkindlmarkt nun für weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt sorgen.

Der Christbaum vor dem Rathaus – eine 23 Meter hohe Küstentanne aus Antdorf im Landkreis Weilheim-Schongau – wird sogar noch etwas länger leuchten. Er bringt bis einschließlich 6. Januar Licht in die dunkle Jahreszeit. Und wie in den vergangenen Jahren achtet die Stadt darauf, bei allem weihnachtlichen Lichterglanz durch den Einsatz von LED-Technik Energie zu sparen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Was wäre der Münchner Christkindlmarkt ohne den großen Christbaum hier vor dem Rathaus? Umso mehr freut es mich, dass wir in diesem Jahr wieder ein besonders schönes Exemplar erhalten haben. Ich danke unserer Spendergemeinde Antdorf herzlich für diesen wunderbaren Baum. Zudem ist es uns gelungen, trotz einiger Baustellen in der Fußgängerzone, mit einem nochmals erweiterten Beleuchtungskonzept samt großem Leuchtdackel eine warme und festliche Atmosphäre in die Münchner Innenstadt zu zaubern.“

Der Rathaus-Christbaum wird seit 1977 von Gemeinden oder Tourismus-Regionen gestiftet und ist längst zum Wahrzeichen des Münchner Christkindlmarkts geworden. In diesem Jahr war die Gemeinde Antdorf an der Reihe, die nun bis 23. Dezember im Prunkhof des Rathauses gemeinsam mit ihren Ortsvereinen Glühwein ausschenkt und bayerische Schmankerl anbietet.

Der Christkindlmarkt mit seinen fast 140 Ständen erstreckt sich vom Marienplatz zum Alten Peter, in die Kaufinger- und Neuhauser Straße sowie in die Sendlinger Straße und auf den Rindermarkt. Die Stände sind Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr und an den Sonntagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet. An Heiligabend, 24. Dezember, läuft der Betrieb von 10 bis 14 Uhr.