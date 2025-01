Oberbürgermeister Reiter empfängt Sternsinger im Rathaus

Hohen Besuch empfängt Oberbürgermeister Dieter Reiter recht regelmäßig in seinem Amtszimmer, Könige sind jedoch eher selten darunter. Dafür schauten heute derer gleich drei im Rathaus vorbei: Caspar, Melchior und Balthasar.

Angereist waren die Heiligen Drei Könige – gleich in zwei Sternsinger-Gruppen samt Sternenträger – nicht aus dem Morgenland, sondern aus Gilching im Landkreis Starnberg. Die Sternsinger der Katholischen Pfarrgemeinde St. Sebastian ziehen – wie tausende andere Gruppen in Deutschland – rund um den 6. Januar durch die Gemeinde, um den traditionellen Haussegen auszubringen und um Spenden für das Kindermissionswerk zu sammeln. Nach Anfrage der Gilchinger Gruppe, ob man nicht auch mal im Münchner Rathaus vorbeischauen könne, sagte die Stadtspitze spontan zu.

„Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“ lautet in diesem Jahr das Leitwort der Aktion Dreikönigssingen. Um auf diese Rechte aufmerksam zu machen, hatte das Kindermissionswerk die Sternsinger eingeladen, einen Stuhl als Platz für Kinderrechte zu gestalten. Das haben auch die Gilchinger Kinder getan und den von ihnen entworfenen Stuhl OB Reiter geschenkt. Der bedankte sich natürlich mit einer Spende und Süßigkeiten bei den Gilchinger Sternsingern: „Euer Besuch freut mich wirklich sehr“, sagte OB Reiter. „Ihr helft fleißig mit, durch die von euch gesammelten Spenden die Not vieler Kinder in den ärmeren Regionen dieser Welt zu lindern. Und ich bin sicher, dass ihr mit der diesjährigen Botschaft ein starkes Zeichen für den Schutz von Kinderrechten setzt.“