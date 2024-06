Öffentlichkeitsfahndung nach Tötungsdelikt in Milbertshofen

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, 03.06.2024, gegen 16:45 Uhr, im Bereich der Schmalkaldener Straße zu einem Streit zwischen zwei Personen. In dessen Verlauf ist ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München lebensgefährlich verletzt worden und verstarb wenig später aufgrund einer Schussverletzung in einem Münchner Krankenhaus.

Die Ermittlungen in dieser Sache übernahm das Kommissariat 11.

Im Rahmen dieser Ermittlungen fokussiert sich nun ein Tatverdacht gegen den Fahrzeugführer, welcher mit einem Audi Pkw, A3, schwarz, vom Tatort geflüchtet ist. Der Audi hat eine markante silberfarbene Dachreling und silberfarbene Einfassung der Seitenfenster. Zudem hat der Pkw auffällig schwarze Felgen mit fünf Doppelspeichen. Anscheinend hat es eine Vorbeziehung zwischen dem Täter und dem 24-Jährigen gegeben. Das Motiv dieser Tat ist weiterhin unbekannt.

Mittlerweile konnten Bilder vom unbekannten Täter sowie vom gesuchten Fahrzeug gesichert werden. Aus diesem Grund hat die Staatsanwaltschaft München I beim Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt, die nun unter folgendem Link eingesehen werden kann:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/067991/index.html

Der Fahrzeugführer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, dunkle kurze Haare, 20 – 30 Jahre alt, Bartansatz, dunkel gekleidet, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle

Zeugenaufruf: