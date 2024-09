Oktoberfest: Anzeige wegen des Konsums von Cannabis

Am Montag, 23.09.2024, gegen 20:25 Uhr, stellt eine Polizeieinsatzgruppe auf dem Festgelände des Oktoberfests einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München fest, wie er Cannabis in Form eines Joints rauchte.

Der Konsum von Cannabis ist auf dem Festgelände nicht erlaubt. Bei der Durchsuchung wurde weiteres Cannabis aufgefunden. Dieses wurde sichergestellt.

Der 23-Jährige wurde von den Polizeibeamten auf die Wiesnwache verbracht und wegen der entsprechenden Ordnungswidrigkeit angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.