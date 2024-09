Oktoberfest-Auftakt: Neuer Mobilfunk-Datenrekord auf der Wiesn

42 Terabyte Daten am ersten Oktoberfest Wochenende

Instagram die beliebteste App bei Wiesn Besuchern

Zehn zusätzliche Mast-Standorte und vier Zelt-Standorte stellen die Sonderversorgung sicher

Die Telekom hat am ersten Wiesn-Wochenende einen neuen Datenrekord aufgestellt. Im Mobilfunknetz der Telekom wurden an den ersten zwei Tagen 42 Terabyte an Daten übertragen und rund 400.000 Gespräche geführt. Zum Vergleich: Mit dieser Datenmenge könnte man 48 Jahre ununterbrochen Blasmusik in bester Qualität anhören. 2023 wurden am ersten Wochenende nur 28,5 Terabyte und während der gesamten Festzeit 211 Terabyte übertragen.

Allein am vergangenen Samstag waren am späten Nachmittag rund 80.000 Nutzer im Wiesn-Netz der Telekom. Der neuste Mobilfunk-Standard 5G hat einen wesentlichen Anteil daran, dass der stark gestiegene Mobilfunkverkehr während Festtage mühelos übertragen werden kann: Rund 40 Prozent der Daten liefen über das 5G-Netz. Die Top Social Apps am ersten Oktoberfest Wochenende waren Instagram, gefolgt von WhatsApp und Snapchat.

Die Telekom setzt beim Oktoberfest in diesem Jahr zum dritten Mal 5G ein und sorgt damit für einen reibungslosen Ablauf bei der Datenübertragung: Zehn zusätzliche Mobilfunk-Masten und vier Standorte in Bierzelten versorgen die Gäste auf der Wiesn. Dieses Jahr steht für alle Mobilfunk-Antennen wiederholt das schnelle 5G-Frequenzband 3,6 Gigahertz zur Verfügung. Die Kapazität dieser Sonderversorgung reicht aus, um eine mittelgroße Stadt wie Kassel mit Mobilfunk zu versorgen.

Festnetz auf der Wiesn

Und auch das Festnetz der Telekom spielt auf dem Oktoberfest eine wichtige Rolle. Für die Schausteller und Festwirte auf dem Festgelände stellt die Telekom knapp 200 Festnetz-Anschlüsse bereit, damit die Logistik einwandfrei funktioniert. Für diesen Zweck ist das Festgelände mit einem unterirdischen Kabelnetz ausgestattet.